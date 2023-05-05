Başkan Erdoğan’dan AK Parti Van mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Van'ı hain terör örgütünden kurtardıklarını belirten Erdoğan, "Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak." dedi. Gabar'daki petrolü Karadeniz gazı gibi ucuza vereceklerinin müjdesini veren Erdoğan, "Gabar'daki petrolü de vatandaşımıza uygun fiyatla vereceğiz." ifadelerini kullandı. Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola 14 Mayıs'a giden Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta kalp yapmak." şeklinde konuştu. Kandil elebaşlarının talimatıyla oy veren vatandaşlara saldıranlara tepki gösteren Erdoğan, "Vatandaşlarımıza saldırarak asıl niyetlerini gösterdiler." dedi.