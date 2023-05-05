Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda özne haline geldiğini belirtti.
"İŞLERİNE GELMEDİĞİ İÇİN HEDEF GÖSTERİYORLAR"
Akar, 85 milyonun hak ve menfaatleri için çalıştıklarını ifade ederek, "Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye 'evet' desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz" diye konuştu.
"MEHMETÇİK ÜLKEMİZİN BEKASI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKENLERİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR"
Büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Akar, bu çalışmaların karşısındaki en büyük risk ve tehdidi terör olarak nitelendirdi. Buna karşı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerekli tedbirleri almaya çalıştığını aktaran Akar, şunları söyledi: