Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

"5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Kimsenin mezhebi, etnik kimliği ile ilgilenmediklerini belirten Akar, 85 milyonun bir ve beraber olmasının çok önemli olduğunu belirtti, birliğin beraberliğin önemine vurgu yaptı.