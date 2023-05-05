Haluk Bayraktar'dan 7'li koalisyonun küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'na salvo: Takoz olmayın başka ihsan istemez





Rekabetten neden korkalım?

Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz?



Baykar'ın öncülüğünde 2.5 Milyon ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te bu yıl yarışan 332 Bin takım ve 1 Milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor.



Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz? Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız. Bizim derdimiz Türkiye'de tekel olmak filan değil. Biz Türkiye için, terörle mücadelemiz için bu İHA'ları ürettik. Ama Türkiye'ye vermeyip sadece dünyaya ihraç etsek, zaten çok daha fazla kazanç elde ederiz. Ülkemizin bu alanda yakaladığı dünya liderliğini sürdürmesini istiyoruz. Nuri Demirağ'a konulan engeller konulsa, üretim izni verilmese, test uçuşları için izin verilmese, bu İHA'lar geliştirilmeye nasıl devam edilecek? Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık? Destek talebimiz de yok. TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz.

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