Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki "Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" vaadine tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van mitinginde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki "Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" çökme vaadine tepki gösterdi. Erdoğan, "En son çıkıp Adana'da Petrokimya ekonomi bölgesi kuracağını söylüyor. Ya biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik Bay Bay Kemal. Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji hatlarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir Petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyarlarca dolarla anılan başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini yabancılara peşkeş çekmenin değil kendi insanımıza kazandırmanın hesabını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın Yumurtalık'taki petrokimya tesisi hakkındaki sözleri şu şekilde:
Arada bir çıkıp somut proje söylüyorlar. Altını kazıyorsunuz hepsi çalıntı çıkıyor. Bizim yıllar boyunca hazırlığını yaptığımız son aşamasına getirdiğimiz işleri bir yerlerden duyup proje diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Mesela en son çıkıp Adana'da Petrokimya ekonomi bölgesi kuracağını söylüyor. Ya biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik Bay Bay Kemal.
Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji hatlarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir Petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyarlarca dolarla anılan başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini yabancılara peşkeş çekmenin değil kendi insanımıza kazandırmanın hesabını yapıyoruz.
"BUNLAR NASİPSİZ BUNLAR TEMBEL"
Şimdi her şeyi bedava yapmayı bırakın, yeni projeler başlatmayı, teslim aldıkları yarım kalan işleri bile sürdüremediler. Çünkü her şey gibi bu ülkeye bu millete hizmet etmek, bir nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. İnanın bunların önüne 5 keçi katsanız kaybedip geri gelecek kadar beceriksizler. Şöyle bir mazilerine bakın.