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    • 05.05.2023 16:39
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki "Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" vaadine tepki

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van mitingindeki konuşmasında 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çökme vaadine tepki gösterdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki "Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" vaadi için, "Ya biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik Bay Bay Kemal" dedi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Yıllar önce biz yaptık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van mitinginde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki "Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" çökme vaadine tepki gösterdi. Erdoğan, "En son çıkıp Adana'da Petrokimya ekonomi bölgesi kuracağını söylüyor. Ya biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik Bay Bay Kemal. Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji hatlarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir Petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyarlarca dolarla anılan başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini yabancılara peşkeş çekmenin değil kendi insanımıza kazandırmanın hesabını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın Yumurtalık'taki petrokimya tesisi hakkındaki sözleri şu şekilde:

    Arada bir çıkıp somut proje söylüyorlar. Altını kazıyorsunuz hepsi çalıntı çıkıyor. Bizim yıllar boyunca hazırlığını yaptığımız son aşamasına getirdiğimiz işleri bir yerlerden duyup proje diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Mesela en son çıkıp Adana'da Petrokimya ekonomi bölgesi kuracağını söylüyor. Ya biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik Bay Bay Kemal.

    Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji hatlarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir Petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyarlarca dolarla anılan başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini yabancılara peşkeş çekmenin değil kendi insanımıza kazandırmanın hesabını yapıyoruz.

    "BUNLAR NASİPSİZ BUNLAR TEMBEL"
    Şimdi her şeyi bedava yapmayı bırakın, yeni projeler başlatmayı, teslim aldıkları yarım kalan işleri bile sürdüremediler. Çünkü her şey gibi bu ülkeye bu millete hizmet etmek, bir nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. İnanın bunların önüne 5 keçi katsanız kaybedip geri gelecek kadar beceriksizler. Şöyle bir mazilerine bakın.

        Hepsinin de ortak özelliği başarısızlıktır. Batırmaktır, Allah göstermesin. Ülkenin başına gelseler, yarın öbür gün işçi, emekli, memur ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek. Geçmişte CHP'de memurlar maaş alamadılar. Sanayici, tüccar, esnaf önünü göremeyecek elindekinden olacak. Yeni bir şey yapamayacakları gibi bizim kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar. Biz Atatürk Havalimanı'nı TEKNOFEST ile Millet Bahçesi ile ülkemizin gururu haline getiriyoruz. Onlar burayı karanlık ilişkili şirketlere peşkeş çekeceklermiş. Bunlarda yalan bitmez. Takdirden öte murad olmaz derler. Herkes gönlündekini ister sonunda takdir neyse o olur. Biz Rabbimizin takdirine halkımızın ferasetine ve desteğine güveniyoruz.

        İNŞASI DEVAM EDEN PROJEYE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI
        Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız." dedi.




        Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan vaat ettiği projenin yapımının devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlerde 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli olduğu açıklanmıştı.

        Buna göre tesisin yapılacağı bölgenin yıllar önceden Özel Endüstri Bölgesi ilan edildiği belirtildi.


            DOĞAL GAZ VE PETROL KEŞİFLERİYLE CARİ AÇIK DÜŞECEK
            Bilindiği gibi Türkiye'nin doğal gaz ve petrol keşifleriyle cari açığı düşecek. Bu nedenle çökeceği vaatleri buna göre şekillendiren Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek ne kadar proje varsa peşine takıldı.

            19 Ocak 2023'te tarihinde AA'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

            SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

            SASA'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

            Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.

            Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1. fazda; 2023-2026 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 2 milyon ton kapasiteli paraksilen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı, 2. fazda; 2025-2028 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri, 3. fazda ise 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli 2. faz aromatik ve paraksilen, 700 bin ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim tesisleri planlanıyor.

            SASA, Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzaladı.

            2026'nın ilk yarısında bitirilerek ciroya katkısı 1,2 milyar dolara ulaşması beklenen, yıllık 1 milyon ton kapasiteli propilen üretim tesisi ile Türkiye'nin ithalatı da önemli ölçüde aşağıya çekilmiş olacak.

            Tekstil ülkesi Türkiye'de üretilmeyen ve yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton ithalatı yapılan propilenin 1 milyon ton üretimi ile ihtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanmış olacak.
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                Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Yıllar önce biz yaptık
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki "Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" vaadine tepki
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