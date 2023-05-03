CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli algı operasyonu elinde patladı! Kandil'in hamisi Bay Bay Kemal

KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLER BAY BAYA KEMAL'İ DESTEKLİYOR

Başkan Erdoğan, Antalya mitinginde yaptığı konuşmada defalarca seyrettikleri bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanıdıklarını, finalini de çok iyi bildiklerini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi ve manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi, köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek, yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Velhasıl bunların derdi bizimle değil, Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.