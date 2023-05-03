CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli algı operasyonu elinde patladı! Kandil'in hamisi Bay Bay Kemal

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada üzerinden giriştiği alçak algı operasyonu elinde patladı.
BAY BAY KEMAL'İN KİRLİ ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI! VİDEO İZLE
ALÇAK ALGI OPERASYONU
Başkan Erdoğan'ın "Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor." dediğini yalan ve iftira dolu "Haber" adlı sosyal medya manipülatörlerinin tweetini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef." diyerek skandal bir algı operasyonuna imza attı.
Kılıçdaroğlu'nun giriştiği kirli algı operasyonunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ deşifre etti.
GENÇLER, PKK TERÖRÜNÜN YÖNETİM MERKEZİNİ KENDİLERİYLE ÖZDEŞLEŞTİREN BİRİNİN PEŞİNE TAKILMAZ
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ın Antalya mitinginde yaptığı açıklamanın tamamını paylaşan Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz. Evet Kemal Bey, "Olmadığını" fark etmeniz önemli bir gelişmedir ve Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir." dedi.