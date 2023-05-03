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    • 03.05.2023 19:55
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    • 03.05.2023 20:15
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli algı operasyonu elinde patladı! Kandil'in hamisi Bay Bay Kemal

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada üzerinden giriştiği alçak algı operasyonu çöktü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir bölümü kesilerek yapılan videonun tamamını paylaşarak kirli algıyı deşifre etti. Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’in kirli algı operasyonu elinde patladı!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada üzerinden giriştiği alçak algı operasyonu elinde patladı.

    BAY BAY KEMAL'İN KİRLİ ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI! VİDEO İZLE



    ALÇAK ALGI OPERASYONU
    Başkan Erdoğan'ın "Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor." dediğini yalan ve iftira dolu "Haber" adlı sosyal medya manipülatörlerinin tweetini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef." diyerek skandal bir algı operasyonuna imza attı.

    Kılıçdaroğlu'nun giriştiği kirli algı operasyonunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ deşifre etti.

    GENÇLER, PKK TERÖRÜNÜN YÖNETİM MERKEZİNİ KENDİLERİYLE ÖZDEŞLEŞTİREN BİRİNİN PEŞİNE TAKILMAZ
    Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ın Antalya mitinginde yaptığı açıklamanın tamamını paylaşan Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz. Evet Kemal Bey, "Olmadığını" fark etmeniz önemli bir gelişmedir ve Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir." dedi.

        KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLER BAY BAYA KEMAL'İ DESTEKLİYOR
        Başkan Erdoğan, Antalya mitinginde yaptığı konuşmada defalarca seyrettikleri bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanıdıklarını, finalini de çok iyi bildiklerini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi ve manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi, köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek, yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Velhasıl bunların derdi bizimle değil, Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.

        Sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum, Kandil'den, ne diyordu birisi. Bunların bayrağı var mı, bunların ezanı var mı, bunların dini var mı? Ne diyor, 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'yladır.' Şimdi dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. İşte, 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil ve onlarla beraber bu yoldasın. Ama bay bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız?"


        PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE SÖYLENEN SÖZLERİ DİREKT ÜZERİNE ALMIŞ
        Sosyal medyada yorum yapan vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın Kandil'i tarif ettiği sözleri kırparak paylaşan Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK elebaşlarını aklamak için böyle bir tweet attığını belirterek 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayına ateş püskürdü. Bir vatandaş, "PKK terör örgütüne söylenen sözleri direkt üzerine almış. Malumun ilamı olmuş." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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