Haberler Haber Videoları Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? İşte Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının perde arkası ve derin ABD müdahalesi

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? İşte Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının perde arkası ve derin ABD müdahalesi

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? İşte Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının perde arkası ve derin ABD müdahalesi
04.05.2023 17:36

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Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yaparak 14 Mayıs seçimlerine kol kola giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uluslararası müdahalesi ve FETÖ'nün kaset kumpasıyla nasıl partinin başına geldiği sosyal medyada yeniden gündem oldu. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü tarafından 2009'da hazırlanan bir raporda, 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti. İşte kaset kumpası ve ABD müdahelesinin perde arkasında yaşananlar.

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