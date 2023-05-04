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    • Haberler
    • 04.05.2023 17:43
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    • 04.05.2023 17:43
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    Gebze'de PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı ve 5 kişi tutuklandı!

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gebze’de PKK/KCK operasyonu! 6 kişi tutuklandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı olarak, dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Emlak Konut
    Haberler Haberler Gebze'de PKK/KCK operasyonu: HDP ilçe başkanı ve 5 kişi tutuklandı!
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