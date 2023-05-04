14 Mayıs seçimlerine geri sayım başladı: Bazı seçim yasakları başladı! YSK yurt dışı ve gümrükte kullanılan oy sayılarını açıkladı

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.
YURT DIŞI+GÜMRÜKTE OY KULLANANA SEÇMEN SAYISI 1 MİLYON 138 BİN 743 KİŞİYE ULAŞTI
YSK, yurt dışı+gümrük toplam oy kullanan seçmen sayısı 13.00 itibarıyla toplam 1 milyon 138 bin 743 kişiye ulaştığını açıkladı.
Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.
Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak.