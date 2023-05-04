CHP'nin İzmir Menemen'deki mitinginde Romanları aşağılayan skandal pankart! AK Parti'den çok sert tepki







CHP'NİN TEK ROMAN ADAYI İSTİFA ETMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesini gerekçe göstererek, CHP üyeliğinden kısa bir süre önce istifa etmişti.



Purçu daha sonra yaptığı açıklamada, Romanların CHP'ye değil AK Parti'ye oy vereceğini kaydetmişti.

Purçu, Kılıçdaroğlu'nun Roman aday gösterilmemesi konusunda ise "Listelerde sıkıntı var. Birçok kesim yok, listelere koyamadık" itirafını aktarmıştı.

İstifasında tepkisini "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı" sözleriyle dile getiren Purçu, şunları söylemişti:

"ROMANLAR CHP'YE OY VERMEYECEK"

"Genel Başkanımıza da söyledim. Romanların çoğu 'CHP'ye oy vermeyeceğim' diyor. Ben ne yapayım şimdi? Genel Başkanım bir açıklama yapın, dedim. Romanlar oy vermeyecek bize. Sen kendi yakınını ya da belli bir kimliği görmediğinde oy atar mısın mesela? AK Parti'den dört tane milletvekili adayı var. Dolayısıyla diyor ki hani CHP'den de yok, AK Parti'ye yüklenecek millet.

Bunu aslında partime söyledim. Bakın efendim tepki var. Bize vermeyecekler oyu, dedim. Kemal Bey de bana listelerde bir eksiklik olduğunu söyledi. Listelerde sıkıntı olduğunu söyledi. 'Listelerde sıkıntı var Özcan Bey' dedi. Yani 'Birçok kesim yok, listelere koyamadık' dedi. 'Bunlardan birisi de Romanlar' dedi.'