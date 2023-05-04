CHP'nin İzmir Menemen'deki mitinginde Romanları aşağılayan skandal pankart! AK Parti'den çok sert tepki

Mitingde Roman vatandaşlar için hazırlanan afişte büyük bir skandala imza atıldı. Roman vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte resmedildiği afişte, Romanlar aleni bir şekilde aşağılandı.
AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.'' ifadelerini kullandı.
"ROMANLAR 14 MAYIS'TA BU AFİŞİ UNUTMAYACAK"
Bekle ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir." dedi.
Bekle sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak 'esmer vatandaş' diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.
"ROMANLAR GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEK"
Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir."