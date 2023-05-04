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    • 05.05.2023 04:23
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    • 05.05.2023 04:39
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    CHP'nin İzmir Menemen'deki mitinginde Romanları aşağılayan skandal pankart! AK Parti'den çok sert tepki

    CHP'nin toplumdan ne kadar uzak olduğunu tescilleyen skandal bir olay yaşandı. İzmir Menemen'deki CHP mitinginde Roman vatandaşlar için hazırlanan afişte Romanlar aleni bir şekilde aşağılandı. Konuya ilişkin AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta Romanlar bu afişi unutmayacak sandıkta cevap verecektir" ifadelerini kullandı. Bekle, "Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet... Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir" diyerek tepkisini dile getirdi.

    takvim.com.tr
    CHP’den Romanları aşağılayan skandal afiş!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonlarının skandallarının ardı arkası kesilmiyor.



    Bu durumun son örneği CHP'nin İzmir Menemen'de düzenlediği mitingde kayıtlara geçti.




    Mitingde Roman vatandaşlar için hazırlanan afişte büyük bir skandala imza atıldı. Roman vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte resmedildiği afişte, Romanlar aleni bir şekilde aşağılandı.

    AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
    AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.'' ifadelerini kullandı.



    "ROMANLAR 14 MAYIS'TA BU AFİŞİ UNUTMAYACAK"
    Bekle ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir." dedi.

    Bekle sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak 'esmer vatandaş' diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.

    "ROMANLAR GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEK"
    Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir."




        CHP'NİN TEK ROMAN ADAYI İSTİFA ETMİŞTİ
        CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşına yer verilmemesini gerekçe göstererek, CHP üyeliğinden kısa bir süre önce istifa etmişti.

        Purçu daha sonra yaptığı açıklamada, Romanların CHP'ye değil AK Parti'ye oy vereceğini kaydetmişti.

        Purçu, Kılıçdaroğlu'nun Roman aday gösterilmemesi konusunda ise "Listelerde sıkıntı var. Birçok kesim yok, listelere koyamadık" itirafını aktarmıştı.

        İstifasında tepkisini "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı" sözleriyle dile getiren Purçu, şunları söylemişti:

        "ROMANLAR CHP'YE OY VERMEYECEK"
        "Genel Başkanımıza da söyledim. Romanların çoğu 'CHP'ye oy vermeyeceğim' diyor. Ben ne yapayım şimdi? Genel Başkanım bir açıklama yapın, dedim. Romanlar oy vermeyecek bize. Sen kendi yakınını ya da belli bir kimliği görmediğinde oy atar mısın mesela? AK Parti'den dört tane milletvekili adayı var. Dolayısıyla diyor ki hani CHP'den de yok, AK Parti'ye yüklenecek millet.

        Bunu aslında partime söyledim. Bakın efendim tepki var. Bize vermeyecekler oyu, dedim. Kemal Bey de bana listelerde bir eksiklik olduğunu söyledi. Listelerde sıkıntı olduğunu söyledi. 'Listelerde sıkıntı var Özcan Bey' dedi. Yani 'Birçok kesim yok, listelere koyamadık' dedi. 'Bunlardan birisi de Romanlar' dedi.'

        "PAZARLIK LİSTE DIŞI BIRAKTI"
        Listelere çok yoğun bir talep olduğuyla alakalı bilgim var. İttifakta ciddi pazarlıklar olduğunu biliyorum. Bu yüzden de işte Romanları, Balkan göçmenlerini bazı bölgelerde Kürt vatandaşlarımızı temsil eden isimlerin listelerinde olmadığıyla ilgili bilgiler aldık. Yani sebebi de işte bu yoğun talep ve ittifak partilerinin kendi aralarındaki pazarlık süreci. Yüzde 1 bile oy almayan partilere ciddi oranda milletvekilleri verildi. Yani en büyük sebebi de bu. Şimdi İzmir'de Balkan göçmenleri tepkili, İzmir'deki Kürtler tepkili. Kazanacak yerden milletvekilleri yok onların da. Yani diğer illerde de aynı şekilde, ciddi bir tepki var. İzmir'de seçilecek yerde benim gördüğüm aday yok. Onların da tepkilerini alıyorum. Mardinliler çok kızgın mesela.

        "ROMAN EYLEM PLANI YOK OLDU"
        Cumhuriyet Halk Partisi de ilk defa Roman Eylem Planı yaptı. Ne oldu şimdi? Bu eylem planı da yok oldu. Yani eylem planını bitirmiş olduk. CHP olarak. Çünkü bir tane adayımız yok. Bütün partilerin, Roman konusuna daha hassas, daha içtenlikle, daha hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de ilk defa yani bu hükümet Roman açılımı ve Roman Eylem Planları hazırladı. Bu tarihi bir belgedir. Teşekkür ediyoruz dedim"
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        Haberler Güncel CHP'nin İzmir Menemen'deki mitinginde Romanları aşağılayan skandal pankart! AK Parti'den çok sert tepki
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