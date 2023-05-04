10 yıl sonra kabul etti! Kılıçdaroğlu'ndan "17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır" itirafı: Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'dan aldığı destek, Batı medyasının anketli ve manşetli gazlamalarıyla istikamet almaya çalışıyor.
Adaylığı öncesi ABD'ye icazet seferi düzenleyen, sırra kadem bastığı 8 saati bir türlü açıklayamayan Kılıçdaroğlu şu sıralar panikte...
Bu durum bugün yadaş KRT'de katıldığı yayında sarfettiği sözlere de yansıdı.
BAY BAY KEMAL'İ PANİKLETEN 'KASET' İDDİASI
Kendisi hakkında son günlerde ortaya atılan 'kaset' iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekildiği belirtilen bir kaydın olduğu duyumunu aldığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, "Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi bu." diye konuştu.
Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren CHP lideri, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi.
Sözlerinin devamında siyasette 'bel altı vurmanın' yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık" diyerek kendisini savundu.
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise çarpıcı bir itirafta bulundu...
FETÖ'nün iktidara yönelik gerçekleştirdiği 17-25 Aralık'ın kumpas olduğunu kabul eden Kılıçdaroğlu, "17/25 Aralık Süreci'nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." diye konuştu.