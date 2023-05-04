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    • 05.05.2023 02:27
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    • 05.05.2023 02:47
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    10 yıl sonra kabul etti! Kılıçdaroğlu'ndan "17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır" itirafı: Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar

    ABD'ye icazet seferi düzenleyen, sırra kadem bastığı 8 saati bir türlü açıklayamayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar 'kaset' iddialarıyla panikte. Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne sürerek "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi. Öte yandan CHP lideri çarpıcı bir itirafa imza attı ve dün inkar edip propaganda malzemesi haline getirdiği FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını bugün kabul etti. Kılıçdaroğlu, "17/25 Aralık Süreci’nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" diye konuştu.

    takvim.com.tr
    KK’dan 17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır itirafı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'dan aldığı destek, Batı medyasının anketli ve manşetli gazlamalarıyla istikamet almaya çalışıyor.

    Adaylığı öncesi ABD'ye icazet seferi düzenleyen, sırra kadem bastığı 8 saati bir türlü açıklayamayan Kılıçdaroğlu şu sıralar panikte...

    Bu durum bugün yadaş KRT'de katıldığı yayında sarfettiği sözlere de yansıdı.



    BAY BAY KEMAL'İ PANİKLETEN 'KASET' İDDİASI
    Kendisi hakkında son günlerde ortaya atılan 'kaset' iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekildiği belirtilen bir kaydın olduğu duyumunu aldığını ifade etti.

    Kılıçdaroğlu, "Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi bu." diye konuştu.

    Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren CHP lideri, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi.

    Sözlerinin devamında siyasette 'bel altı vurmanın' yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık" diyerek kendisini savundu.



    Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise çarpıcı bir itirafta bulundu...

    FETÖ'nün iktidara yönelik gerçekleştirdiği 17-25 Aralık'ın kumpas olduğunu kabul eden Kılıçdaroğlu, "17/25 Aralık Süreci'nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." diye konuştu.



        2 OCAK 2013: "BENİM KAYDIM ÇIKARSA GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILIRIM"
        7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, 2 Ocak 2013 tarihinde ise ses kayıtlarının doğru olduğunu savunmuş, "O görüşmeyi dinledikten sonra artık ben o kişiye 'başbakan' lafını etmeyeceğim. İnkar edemez. Benim öyle bir ses kaydım çıkarsa CHP Genel Başkanlığından ayrılırım. diyerek ahkam kesmişti.

        4 MAYIS 2023: "17/25 Aralık Süreci'nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar."

        'Kaset' iddiaları ile kuyruğu sıkışan CHP'nin dün söylediğini bugün inkar etmesi icra edilen kirli siyaseti bir kez daha açık etti.



        O dönem ne olmuştu hatırlayalım;

        FETÖ'NÜN BÜYÜK KUMPASI: 17/25 ARALIK
        17/25 FETÖ kumpası ile Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe operasyonları gerçekleştirilmiş ve FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanması Türkiye'ye bir yol çizmek ve ülkenin istikametini dizayn etmek için harekete geçmişti. FETÖ tarzı sahte ses kayıtları, iftira ve belgeler ile hükümet düşürülmek istenmişti.



        KILIÇDAROĞLU SAHTE KAYITLARI MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIMIŞTI
        İşte o günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevzubahis sahte kayıtları canhıraş bir şekilde savunarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef almaktan geri durmamıştı. Kılıçdaroğlu, tam da bugün iftira olduğunu itiraf ettiği o kayıtları Meclis kürsüsü dahil her fırsatta gerçekmiş gibi Türk halkına pazarlamıştı.
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        Twitter sıkışan 7’li koalisyona alan mı açıyor?
        Haberler Güncel 10 yıl sonra kabul etti! Kılıçdaroğlu'ndan "17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır" itirafı: Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar
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