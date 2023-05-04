Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Yaklaşan seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabında profil resmi değişikliğine gitti. Üst üste iki kez fotoğraf değişikliği yapan Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre sonra mavi tikinin düştüğü gözlemlendi.
TWİTTER'DAN ZAMANLAMASI MANİDAR GRİ TİK ADIMI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken sosyal medya platformu Twitter'dan zamanlaması manidar dikkat çeken bir adım geldi.
Twitter, mavi tiki düşen CHP liderine gri tik verdi.
Fotoğrafta: Ersin Çahmutoğlu
UZMANINA SORDUK: SADECE HÜKÜMETLERE VE KURUM YETKİLİLERİNE VERİLİR
Takvim.com.tr bu durumu uzmanına, siber istihbarat, siber silahlar ve devlet destekli (state-sponsored) siber operasyonlar konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu'na sordu.
Çahmutoğlu, gri tiklerin sadece hükümetlere ve kurum yetkililerine verildiğini teyit etti.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gri tik alması sonrası başta CHP'nin yandaş medyası olmak üzere, PKK iltisaklılar ve troller iktidar hayalleri kurmaya başladı.
YALANLAR CUMHURİYETİ'NDEN ALGI OPERASYONU
CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, gri tikin sadece hükümet hesaplarına ve hükümetlerle ilişkili hesaplara verildiğini söyleyerek algı operasyonu yaptı.
Fondaş TELE 1 de gri tikin hükümet hesaplarına verileceğini vurgulayıp algı operasyonunu sürdürdü.