Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.05.2023 23:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2023 00:31
    ABONE OL

    Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk

    Twitter'dan zamanlaması manidar dikkat çeken bir adım geldi. Sosyal medya plaformu mavi tiki düşen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gri tik verdi. Takvim.com.tr bu durumu uzmanına, Ersin Çahmutoğlu'na sordu. Çahmutoğlu, gri tiklerin sadece hükümetlere ve kurum yetkililerine verildiğini söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gri tik alması sonrası başta CHP'nin yandaş medyası olmak üzere FETÖ ve PKK medyası iktidar hayalleri kurmaya başladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Twitter sıkışan 7’li koalisyona alan mı açıyor?

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Yaklaşan seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabında profil resmi değişikliğine gitti. Üst üste iki kez fotoğraf değişikliği yapan Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre sonra mavi tikinin düştüğü gözlemlendi.




    TWİTTER'DAN ZAMANLAMASI MANİDAR GRİ TİK ADIMI
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken sosyal medya platformu Twitter'dan zamanlaması manidar dikkat çeken bir adım geldi.

    Twitter, mavi tiki düşen CHP liderine gri tik verdi.



    Fotoğrafta: Ersin Çahmutoğlu

    UZMANINA SORDUK: SADECE HÜKÜMETLERE VE KURUM YETKİLİLERİNE VERİLİR
    Takvim.com.tr bu durumu uzmanına, siber istihbarat, siber silahlar ve devlet destekli (state-sponsored) siber operasyonlar konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu'na sordu.

    Çahmutoğlu, gri tiklerin sadece hükümetlere ve kurum yetkililerine verildiğini teyit etti.

    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun gri tik alması sonrası başta CHP'nin yandaş medyası olmak üzere, PKK iltisaklılar ve troller iktidar hayalleri kurmaya başladı.



    YALANLAR CUMHURİYETİ'NDEN ALGI OPERASYONU
    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, gri tikin sadece hükümet hesaplarına ve hükümetlerle ilişkili hesaplara verildiğini söyleyerek algı operasyonu yaptı.



    Fondaş TELE 1 de gri tikin hükümet hesaplarına verileceğini vurgulayıp algı operasyonunu sürdürdü.




        GRİ TİK SONRASI PKK'LILARDAN "KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERELİM" ÇAĞRISI
        PKK medyası aktörlerinden Fehim Işık, "Kılıçdaroğlu'na destek verelim" çağrısı yaptı. Işık, "Elon Musk, seçim sonucunun açıklanmasına 10 gün kala Kılıçdaroğlu'nu CB ilan etmiş. Devlet kurumları ile devlet görevlilerine verilen gri tık'ı ona tevdi etmiş bile... De haydi gelin ilk turda şu işi bitirelim... Biz de Erdoğan'ın gri tık'ını ondan alalım..." ifadelerini kullandı.



        Dezenformatif paylaşımlarıyla ön plana çıkan Türkiye Gerçekleri



        GRİ TİK ÜZERİNDEN İKTİDAR HAYALLERİ
        Twitter'daki Kılılçdaroğlu destekçileri gri tik üzerinden iktidar hayalleri kurmaya başladı.

        Bir paylaşımda, "Twitter, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Devlet/Hükümet Yetkilileri'nde bulunan 'Gri Tik'i verdi. Devletin adamı, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Geliyor gelmekte olan..." ifadelerinin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        The Economist’ten hadsiz kapak!
        Haberler Güncel Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk
            loading
            SON DAKİKA