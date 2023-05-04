Twitter sıkışan 7'li koalisyona alan mı açıyor? Kılıçdaroğlu'na zamanlaması manidar gri tik: Uzmanına sorduk







TWİTTER'DAN ZAMANLAMASI MANİDAR GRİ TİK ADIMI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken sosyal medya platformu Twitter'dan zamanlaması manidar dikkat çeken bir adım geldi.



Twitter, mavi tiki düşen CHP liderine gri tik verdi.







Fotoğrafta: Ersin Çahmutoğlu



UZMANINA SORDUK: SADECE HÜKÜMETLERE VE KURUM YETKİLİLERİNE VERİLİR

Takvim.com.tr bu durumu uzmanına, siber istihbarat, siber silahlar ve devlet destekli (state-sponsored) siber operasyonlar konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu'na sordu.



Çahmutoğlu, gri tiklerin sadece hükümetlere ve kurum yetkililerine verildiğini teyit etti.