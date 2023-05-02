Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'den anket açıklaması

İşte Dağ'ın konuyla ilgili o açıklaması:

AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ

3 danem kuralı he partimi için hem milletimiz için çık önemli. Ülkemizin daha 20 yıl AK Partiye ihtiyacı var. Sahaya bakacak olursak; 7 Haziran'ı biz hissetmiştik doğrusu. Sürekli gergin giden bir sürecimiz vardı. 1 Kasım'a giden süreçte ise bir şey olacak diyorduk. Bizim burada diyeceğimiz şey şu an, AK Parti açık ara birinci ve biz inşallah birinci turda ipi göğüsleyeceğiz.

Ben bu Seçim dönemini kutuplaşmanın artacağını düşünüyorum. Kutuplaşma zaten demokrasilerde olur. Muhalefet sürekli kutuplaştırdınız diyor, bu işin doğasında var. Burada kutuplaşmanın dozajı önemli. Ben 2023 seçimlerin çok daha sert geçeceğini öngörüyorduk. Şu anda okar büyük bir sertleşme yok. Bu seçime dair akılda kalacak olanlar FETÖ'cülerin gözümüz 15 Mayıs'a diktik söylemi, Kandil'in açıkça verdiği destek olacak.