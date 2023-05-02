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    • 02.05.2023 08:20
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    Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'den anket açıklaması

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimleri için geri sayıma başladı. 4 Cumhurbaşkanı adayının olduğu seçimler için yapılan anketlerde kimin önce olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ellerindeki son anket sonuçlarını açıklarken bir anket sonucu da Optimar ve Areda'dan geldi. Peki bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte son anket sonuçları

    takvim.com.tr
    İşte 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçları!

    14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken seçmen anketlerdeki son durumu merak ediyor.

    Katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin elindeki son anketi açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu sistemde bizim söyleyeceğimiz şey şu; AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum" dedi.

    İşte Dağ'ın konuyla ilgili o açıklaması:

    AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ

    3 danem kuralı he partimi için hem milletimiz için çık önemli. Ülkemizin daha 20 yıl AK Partiye ihtiyacı var. Sahaya bakacak olursak; 7 Haziran'ı biz hissetmiştik doğrusu. Sürekli gergin giden bir sürecimiz vardı. 1 Kasım'a giden süreçte ise bir şey olacak diyorduk. Bizim burada diyeceğimiz şey şu an, AK Parti açık ara birinci ve biz inşallah birinci turda ipi göğüsleyeceğiz.

    Ben bu Seçim dönemini kutuplaşmanın artacağını düşünüyorum. Kutuplaşma zaten demokrasilerde olur. Muhalefet sürekli kutuplaştırdınız diyor, bu işin doğasında var. Burada kutuplaşmanın dozajı önemli. Ben 2023 seçimlerin çok daha sert geçeceğini öngörüyorduk. Şu anda okar büyük bir sertleşme yok. Bu seçime dair akılda kalacak olanlar FETÖ'cülerin gözümüz 15 Mayıs'a diktik söylemi, Kandil'in açıkça verdiği destek olacak.

    Bizim 5 dönemde yaşadığımız şeyler partimize ya da Cumhurbaşkanımıza yönelikti. Son 5 yıldır yaşadığımız şeyler; pandemi, deprem gibi şeyler ise halkımıza yönelik olaylardı. O yüzden biz şunu söylüyoruz, bunu biz çözeceğiz.

    AK Parti'nin hemen hemen tüm İzmir mitinglerini gençlik kollarında olduğum süreden itibaren takip ederim. Bu İzmir mitingi 2014-15 dönemindeki kıvamındaydı. CHP'nin İzmir mitingi heyecan uyandırmayan bir mitingdi. Her Genel Başkan konuşurken konuştukları birbirini tutmuyordu.

        OPTİMAR'IN ANKETİNDE SONUÇLAR NASIL?
        Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Optimar'ın anketini köşesine taşıdı. Selvi, "Optimar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 51.4'ü Erdoğan yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48.6 çıkıyor" dedi.

        Selvi seçimlerin 2. Tura kalmayacağını söyleyerek "Seçimlerle ilgili banko tahminler, ikinci tura kalacağı yönünde. Ama ben o kanaatte değilim. Seçimlere 2 hafta kala oy oranını yüzde 48'in üzerine çıkarmayı başaran Erdoğan ilk tur için gerekli olan iki puan artışı sağlayabilir. Çünkü Erdoğan bir süredir yükseliş içinde. Oyları gerilemiyor, artıyor. Bu da ilk turda ipi göğüslemesini sağlayabilir" diye yazdı.

        AREDA SURVEY DE PAYLAŞTI
        Areda Survey 28 Nisan 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 25-27 Nisan tarihleri arasında 14 bin 193 kişinin katılımı ile yapılan ankette "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

        14 BİN 193 KİŞİ KATILDI
        Areda Survey, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

        İLK TURDA KİME OY VERECEKSİNİZ?
        "14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?"         sorusuna katılımcıların yüzde 51,1'i Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

        SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA
        "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?"         sorusunaysa, katılımcıların yüzde 53,3'ü Recep Tayyip Erdoğan dedi.

        Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur ittifakı önde gidiyor. İYİ Parti'nin kan kaybetmeye devam ettiği, görüldü.

            "Milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcılar şu cevabı verdi:
            AK Parti yüzde 41,3, CHP yüzde 26, MHP yüzde 8,8, HDP yüzde 8,7, İYİ Parti yüzde 7, Memleket Partisi yüzde 2,8, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5, Zafer Partisi yüzde 1,4, Büyük Birlik Partisi 0,4, diğer yüzde 0,4.
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            Haberler Güncel Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'den anket açıklaması
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