Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.
Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle geliştirmek için çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle beraberiz. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez. Huzur arayan herkese kucağını açar. Bu şehir mesele ülkesinin bütünlüğü olduğunda kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye götürmek istiyoruz.
7'LİYE MEYDAN TOKADI
Şu anda karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var.
6'LI DİYE BAŞLAYIP 11'LİYE DÖNÜŞTÜLER
Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var.
Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar.