Başkan Erdoğan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete alacak! Avrupa'nın en uzunu: Yakıttan ve zamanda dev tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde basın açıklaması yaptı.
MUHTEŞEME BİR ESER
Bakan Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.
"ÜLKEMİZİ DÖRT BAŞTAN İMAR VE İHYA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Gün geçmiyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dev projelerle dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 2, 2023
Yeni Zigana Tüneli
Yarın açıyoruz! pic.twitter.com/djjSMlCRFe
Karaismailoğlu, Türkiye'nin, coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük." dedi.