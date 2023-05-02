Başkan Erdoğan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete alacak! Avrupa'nın en uzunu: Yakıttan ve zamanda dev tasarruf

"KALKINMA YOLU STRATEJİK ÖNEMİ YÜKSEK BİR PROJEDİR"

Karaismailoğlu, projenin, dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyon ve çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada Yeni İpekyolu olarak tanımlanan Basra Körfezinden Türkiye sınırına uzanan kara yolu ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu' projemizi de hatırlatmak istiyorum. Kalkınma Yolu hem Türkiye hem Irak hem de tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir projedir. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak." diye konuştu.

Kalkınma Yolu'nun Orta Koridor'a yeni bir soluk getireceğini belirten Karaismailoğlu, "Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecektir. Trabzon'dan başlayıp Habur'a uzanan kuzey-güney ulaşım koridorumuz, Habur'dan devam ederek kalkınma yolu ile Basra Körfezine ulaşacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacaktır." dedi.