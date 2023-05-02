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    • 02.05.2023 22:52
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    Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti 21 yılda Konya'ya neler kazandırdı? İşte detaylar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da milyonlara tarihi açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olan Karapınar Güneş Santrali'nin de açılışını gerçekeleştiren Başkan Erdoğan, Konya'ya bir yeni eser daha kazandırmış oldu. Peki Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti 21 yılda Konya'ya neler kazandırdı? İşte tüm detaylar...

    Konya’ya 21 yılda neler yapıldı?

    Seçimlerine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir şehir milletle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, Antalya programında sonra Konya'ya geçti.



    Başkan ErdoğanKılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN ESER VE HİZMET SİYASETİ I VİDEO İZLE



    "GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP PETROL BULDUK"
    Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:


    "Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok."



        KALYON'A TEŞEKKÜR
        Güneş enerji santralimiz 2 milyon kişinin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak düzeydedir. Kalyon'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KALYON HOLDİNG'E TEŞEKKÜR MESAJI I VİDEO İZLE



        Fotoğrafta: Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali



        KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ'NDE ÜRETİM BAŞLADI
        Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite elektrik üretimine başlarken açılışı bugün Başkan Erdoğan yaptı.



            Elektrik üretiminin başladığı Karapınar GES'in açılışa hazır olduğunu aktaran Altunyaldız, "2 Mayıs Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'yı teşrifleriyle hizmete alıyoruz. Zaten enerji üretiyor ama bir törenle inşallah Cumhurbaşkanımız, bunu ülkemize, Konya'mıza armağan edecek." dedi.



            HİZMET VE ESER SİYASETİ 21 YILDA KONYA'YA NE KAZANDIRDI?
            Peki bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın 21 yıllık eser ve hizmet siyaseti Konya'ya neler kazandırdı? İşte tüm detaylar...

            1.102 KM BÖLÜNMÜŞ YOL

            9 BİN 33 DERSLİK

            2'Sİ DEVLET 4 ÜNÜVERSİTE

            1'İ STADYUM 114 SPOR TESİSİ



            10 ADET MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

            2 TEKNOKENT, 2 AR-GE, 1 TASARIM MERKEZİ

            28 BİN 181 KONUT PROJESİ

            3 OSB, 3 ENDÜSTRİ BÖLGESİ

            28 BİN KİŞİ KAPASİTELİ YÜKSEKÖĞRETİM YURT BİNALARI



                34'Ü HASTANE 108 SAĞLIK TESİSİ

                ÇİFTÇİLERE 17 MİLYAR TL TARIMSAL DESTEK

                25 BARAJ, 41 GÖLET, 4 HİDROELEKTRİK SANTRALI

                SULAMAYA AÇILAN 1,1 MİLYON DEKAR ZİRAİ ARAZİ



                ANKARA-KONYA VE KONYA KARAMAN YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI

                İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA 8,5 MİLYAR KAYNAK

                HAVALİMANINA YILLIK 3 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ TERMİNAL BİNASI

                2 İÇME SUYU, 76 SULAMA, 6 YER ALTI TESİSİ



                KONYA VE 20 İLÇESİNE DOĞAL GAZ ARZI
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                HangiKredi
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti 21 yılda Konya'ya neler kazandırdı? İşte detaylar...
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