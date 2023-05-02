Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti 21 yılda Konya'ya neler kazandırdı? İşte detaylar...





"GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP PETROL BULDUK"

Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok."