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    • 01.05.2023 23:28
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    Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA... İYİ Parti'de patlayan büyük bomba! İstifa eden Pelin Gündeş Bakır o iki ismi verdi

    7'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti'de sular durulmuyor. İstifa zincirinin son halkasına Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır eklendi. "İYİ Parti'den istifa ettim. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum" diyen Bakır, "Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakır geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti’de Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldığını söylemiş Emir Gürbüz ve Bahadırhan Dinçaslan isimlerini vermişti. Bu isimlerin Türk-Atlantik Gençlik Konseyi adına NATO toplantılarına katılmaları dikkatlerden kaçmadı. Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz'daki darbe bildirisine methiyeler düzdüğü, FETÖ'cülerden övgüyle bahsettiği paylaşımları da mevcut. Dinçaslan bir dönem Akşener'in konuşmalarını da hazırlıyordu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’de patlayan büyük bomba! Gladyo, FETÖ...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kalan 7'li koalisyonun İYİ Parti ayağında sular durulmuyor.

    Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözlerle istifasının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray da "Oylarımız baraj altına düştü" diyerek partiyle ilişiğini kesmişti.

    Bir başka açıklamasında İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef almış, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulunmuştu.




    İSTİFA FURYASINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
    Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti'deki istifa furyasına bir yenisi daha eklendi.

    İyi Parti'den Kayseri Milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır zehir zemberek sözlerle istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.



    "İÇ YÜZLERİNİ GÖRDÜM BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPMAK İSTEMİYORUM"
    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakır, "İYİ Parti'den istifa ettim. Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim İYİ Parti'den istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur" ifadelerini kullandı.




        GLADYO, FETÖ, MAFYA VE CIA...
        Öte yandan Bakır, geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti'de Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldığını söylemişti.

        Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Pelin Gündeş Bakır, "Türkiye'deki Gladyo (kontrgerilla) yapılanması, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldım! Yolumu kestiler! Ben gerçekçi bir insanım! Geri çekiliyorum! Şimdilik siz kazandınız!" açıklamasını yapmıştı.

        İSİM VERDİ İKİ KİŞİYİ İŞARET ETTİ
        Bir başka paylaşımında kendisine saldırdan isimleri de veren Bakır, Emir Gürbüz ve Bahadırhan Dinçaslan'ı işaret etmişti.



        VARAN 1: ATLANTİKÇİ EMİR...
        Bilindiği üzere Emir Gürbüz, İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi... Gürbüz'ün Türk Atlantik Konseyi üyeliği de mevcut.

        Pelin Gündeş Bakır'ın işaret ettiği İYİ Partili isimleri detaylıca mercek altına aldığımızda NATO'nun gençlik örgütü YATA'nın Türkiye uzantısı Türk-Atlantik Gençlik Konseyi adına NATO toplantılarına katıldıkları dikkatlerden kaçmadı.


        15 Temmuz 2016 saat 22.13'te yapılan paylaşım

        VARAN 2 | 15 TEMMUZ'A SEVİNEN BAHADIR DİNÇASLAN: "LÜTFEN İHTİLAL OLDU DEYİN"
        Gelelim Bahadırhan Dinçaslan'a...İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayında Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan'ın, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi sırasında Twitter hesabından "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklinde tweet attığı ve daha sonra sildiği ortaya çıkmıştı.


            16 Temmuz 2016 saat 00.36 sularında yapılan o paylaşım


            DARBE BİLDİRİSİNE METHİYELER DÜZDÜ: "YARIN BİZİMDİR"
            FETÖ'cülerin hazırladığı darbe metnine methiyeler düzen Bahadır Dinçaslan, "Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir" demişti.


            AKŞENER'İN PROPAGANDA ELEMANIYDI
            Aynı Dinçaslan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Parti Grubu'ndaki konuşmaları hazırlıyordu.

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            Haberler Güncel Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA... İYİ Parti'de patlayan büyük bomba! İstifa eden Pelin Gündeş Bakır o iki ismi verdi
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