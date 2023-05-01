Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA... İYİ Parti'de patlayan büyük bomba! İstifa eden Pelin Gündeş Bakır o iki ismi verdi







İSTİFA FURYASINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti'deki istifa furyasına bir yenisi daha eklendi.



İyi Parti'den Kayseri Milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır zehir zemberek sözlerle istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.







"İÇ YÜZLERİNİ GÖRDÜM BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPMAK İSTEMİYORUM"

Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakır, "İYİ Parti'den istifa ettim. Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim İYİ Parti'den istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur" ifadelerini kullandı.