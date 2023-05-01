Gladyo, FETÖ, mafya ve CIA... İYİ Parti'de patlayan büyük bomba! İstifa eden Pelin Gündeş Bakır o iki ismi verdi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık kalan 7'li koalisyonun İYİ Parti ayağında sular durulmuyor.
Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözlerle istifasının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray da "Oylarımız baraj altına düştü" diyerek partiyle ilişiğini kesmişti.
Bir başka açıklamasında İYİ Parti'nin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkan'ı hedef almış, Meral Akşener'e de 'onursuz' göndermesinde bulunmuştu.
İSTİFA FURYASINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti'deki istifa furyasına bir yenisi daha eklendi.
İyi Parti'den Kayseri Milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır zehir zemberek sözlerle istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
"İÇ YÜZLERİNİ GÖRDÜM BÖYLE BİR PARTİDE SİYASET YAPMAK İSTEMİYORUM"
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakır, "İYİ Parti'den istifa ettim. Kesinlikle İYİ Parti'yi desteklemiyorum. İç yüzünü gördükten sonra ben böyle bir partide siyaset yapmak da istemiyorum. İsmimin kullanılmamasını önemle rica ederim. Bazı vatandaşlarımız benim İYİ Parti'den istifa ettiğimi duymadıkları için bu bilgilendirmeyi yapmak mecburi olmuştur" ifadelerini kullandı.