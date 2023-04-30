7'linin İzmir mitingi koalisyonlu yılların fragmanı gibi! Her kafadan bir ses yükseldi, sistemsizlik baş gösterdi: Dakika dakika kaos





"KOCAM İLK DEFA MİLLİ OLDU"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eşi Tuncer Akşener ile birlikte 18.17'de sahneye çıktı. "Kocam ilk defa milli oldu! Evet, utandı ve kaçtı..." sözlerini kullandı. 18.24'te de mikrofonu bıraktı.











Son olarak söz sırası 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi. 18.27'de sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 18.45'te mikrofonu bırakıyor.



Konuşmasını yapan isimlerden en dikkat çekeni ise Ahmet Davutoğlu oldu... Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha uzun süre kürsüde kaldı.