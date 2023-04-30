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    • 30.04.2023 22:55
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    7'linin İzmir mitingi koalisyonlu yılların fragmanı gibi! Her kafadan bir ses yükseldi, sistemsizlik baş gösterdi: Dakika dakika kaos

    Yıkım ittifakı seçim çalışmaları kapsamında bugün İzmir'e geldi. Sahneye 8 kişi çıktı, uzayıp giden konuşmalar seçmenin canını sıktı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi... Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamlamadan da alanı terk etti. Kargaşalarla dolu bu miting, 7'li koalisyonun umut vermeyen, karmaşık ve kaosa gebe yapısını bir kez daha açık etti. Akıllara kriz ve belirsizliğin sembolü olan koalisyonla yönetildiğimiz 'kayıp yıllar' geldi. Takvim.com.tr İzmir'deki kaosu dakika dakika deşifre etti, detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Koalisyonlu yılların fragmanı! İzmir’de kaos

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 'Türkiye Yüzyılı' deyip sembol projelerin altına imzasını atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Seçim çalışmalarını sürdüren yıkım ittifakı bugün İzmir'e gitti.

    Sahneye sırasıyla CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

    DAKİKA DAKİKA KAOSU DEŞİFRE ETTİK
    Uzadıkça uzayan konuşmalar, seçmenin canını sıktı tadını kaçırdı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi...

    Takvim.com.tr, 7'li yıkım koalisyonunun İzmir mitingini dakika dakika deşifre etti.




    16.23'te Tunç Soyer'in konuşmasıyla miting başlıyor... Soyer 16.30'da sahneden iniyor.



    İZMİRLİLERİ "SİVASLILAR" DİYEREK SELAMLADI
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 16.31'de mikrofonu eline aldı. İzmirlileri "Sivaslılar" diyerek selamladı. Konuşmasını 16.42'de noktaladı.




    16.44'te sahneye çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 16.57'de sözlerine son verdi.




    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 16.58'de sahneye ilk adımını attı. Saatler 17.17'yi gösterdiğinde sözü Ali Babacan'a devretmek üzere sahneden ayrıldı.



    17.18'de mikrofonu eline alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 17.28'de konuşmasını noktaladı.



    Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal 17.29'da çıktığı kürsüyü 17.46'da bıraktı.




    17.48'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sözü aldı. Tamı tamına 27 dakika konuştu.



        "KOCAM İLK DEFA MİLLİ OLDU"
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eşi Tuncer Akşener ile birlikte 18.17'de sahneye çıktı. "Kocam ilk defa milli oldu! Evet, utandı ve kaçtı..." sözlerini kullandı. 18.24'te de mikrofonu bıraktı.





        Son olarak söz sırası 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi. 18.27'de sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 18.45'te mikrofonu bırakıyor.

        Konuşmasını yapan isimlerden en dikkat çekeni ise Ahmet Davutoğlu oldu... Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha uzun süre kürsüde kaldı.

        SİSTEMSİZLİK AÇIĞA ÇIKTI, KOALİSYONLU KAYIP YILLAR AKILLARA GELDİ!
        Her kafadan bir sesin çıkması, mikrofonun 2 saati aşkın bir süre sonra Kılıçdaroğlu'na ulaşması, Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla konuşması, umduğunu bulamayan seçmenin alanı terk etmesi 7'li koalisyonun umut vermeyen, karmaşık ve kaosa gebe yapısını bir kez daha açık etti.


        Bu bağlamda akıllara kriz ve belirsizliğin sembolü olan koalisyonla yönetilen 'kayıp yıllar' geldi.



        ALANI TERK ETTİLER
        2 saat 4 dakika ayakta bekleyen İzmirliler, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hemen başında alanı terk etmeye başladı.

        İşte objektiflere yansıyan o anlar;









        CHP MİTİNG İÇİN 81 İLDEN OTOBÜS KALDIRDI!
        Öte yandan İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan 7'li koalisyonun mitingine CHP 81 ilde otobüs kaldırdı.



        Tekirdağ Ergene, İstanbul Kartal, İzmir Buca - Torbalı belediyelerinin otobüsleri ve CHP Sakarya İl Örgütü araçları alanda görüntülendi.
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