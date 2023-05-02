Haberler Haber Videoları CHP yandaşı Enver Aysever'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler! Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" dedi: "Hepsi patronun adamları"

CHP yandaşı Enver Aysever'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler! Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" dedi: "Hepsi patronun adamları"

CHP yandaşı Enver Aysever'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler! Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" dedi: "Hepsi patronun adamları"
02.05.2023 13:31

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Yıkım ittifakı seçim çalışmaları kapsamında bugün İzmir'e geldi. Sahneye 8 kişi çıktı, uzayıp giden konuşmalar seçmenin canını sıktı. İzmirli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayını dinlemek için tamı tamına 2 saat 4 dakika ayakta bekledi. Millete eziyet olan ve kaos iklimini gözler önüne seren miting sonrası 1 Mayıs'ta sosyal medyadan açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na istemeye istemeye oy vereceklerini belirterek "sahte bahar gelmektedir" diyen Aysever 7'li koalisyonu sıraya dizdi, zehir zemberek açıklamalar yaptı.Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti. Mezhep siyaseti yapan Kılıçdaroğlu'na da ateş püsküren Aysever, "Hepsi patronun adamları" dedi.

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