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    • 01.05.2023 23:09
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    • 01.05.2023 23:09
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    Sancaklı Boşnaklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek: Türkiye'nin liderliği güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir

    14 Mayıs seçimlerine sayılı zaman kalırken Başkan Erdoğan'a verilen destek mesajlarına bir yeni eklendi. Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki modern ve gelişmiş bir Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir." ifadesini kullandı.

    Sancaklı Boşnaklardan Başkan Erdoğan’a destek

    Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken Başkan Erdoğan'a bir destek de Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin'den geldi.



    BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
    Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yolladı.



    "TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BALKANLAR"
    Ugljanin, video mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki modern ve gelişmiş bir Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir." ifadesini kullandı.



        SANCAKLI BOŞNAKLAR'DAN AÇIKLAMA
        Korumasız tüm halkların, güvenli ve mutlu bir gelecek umuduyla Türkiye ve Başkan Erdoğan'a baktığını vurgulayan Ugljanin, "Sancaklı Boşnaklar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma ve adalet politikasını destekliyor." dedi.

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