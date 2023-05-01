Sancaklı Boşnaklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek: Türkiye'nin liderliği güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yolladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yolladı.
SANCAKLI BOŞNAKLAR'DAN AÇIKLAMA
Korumasız tüm halkların, güvenli ve mutlu bir gelecek umuduyla Türkiye ve Başkan Erdoğan'a baktığını vurgulayan Ugljanin, "Sancaklı Boşnaklar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma ve adalet politikasını destekliyor." dedi.