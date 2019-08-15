Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.08.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 12:08

İYİ Parti'de deprem! Akşener'in Meclis'teki konuşmalarını yazan istifa etti

İYİ Parti Lideri 'in Meclis'teki konuşmalarını yazan , partisinden istifa etti. Dinçaslan, istifasını hesabından duyurdu.

İP'te deprem! Akşener'e en yakın isim istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı 'in Parti Grubu'ndaki konuşmalarını yazan , gece yarısı yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Bahadır Dinçaslan, istifa kararını hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı. İstifa kararının Mehmet Salih Ensarioğlu'nun açıklamalarından kaynaklı olduğu belirtildi.

İşte Dinçaslan'ın istifa gerekçesini açıkladığı paylaşım:

"İYİ Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİYİ Parti'de deprem! Akşener'in Meclis'teki konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan istifa etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri