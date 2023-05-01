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    Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo ne de o bebek katili içeriden çıkamaz"

    Başkan Erdoğan, Ankara'da yüzbinlere seslendi. Terör örgütünün uzantıları ile kol kola yürüyen muhalefete yüklendi: Biz bu görevde olduğumuz sürece Selo da bebek katili de çıkmaz.

    7’li koalisyonu titreten meydan

    Önce 6'lı, 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Kemal sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var millet. Bizim yanımızda Cumhur var. Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar.



    Bay Bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?

    THE ECONOMİST VE BBC: ERDOĞAN MUHALEFETİN KALESİNİ FETHETTİ!
    Kemal Bey bu başlığı biz değil İngiliz yayın kuruluşu BBC ile The Economist attı. Hatta devamında şu ifadeleri kullandı: Erdoğan gürleyen bir sesle konuştu. Muhalefeti korkuttu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde önemli mesajlar verdi:
    Bunların yanında İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de aldılar. Önce 6'lı masaydı, 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu.



    Bay Kemal sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var millet. Bizim yanımızda Cumhur var. Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar.



    Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?



    Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor. Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı. Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular.



        Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak...

        Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir gruba vereceklermiş. Türkler, ABD'li şirketin sahibi. Onlarla görüştüm. 'Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık' dedim. O gün başbakanım, hala gelecekler.

        Şimdi takmış TEKNOFEST'e onunla ilgili konuşuyor. Bu ülkenin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden Teknofet'i, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar. Buralara öyle kolay gelmedik.

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