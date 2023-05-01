Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: "Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo ne de o bebek katili içeriden çıkamaz"

Önce 6'lı, 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Kemal sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var millet. Bizim yanımızda Cumhur var. Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar.





Bay Bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?

THE ECONOMİST VE BBC: ERDOĞAN MUHALEFETİN KALESİNİ FETHETTİ!

Kemal Bey bu başlığı biz değil İngiliz yayın kuruluşu BBC ile The Economist attı. Hatta devamında şu ifadeleri kullandı: Erdoğan gürleyen bir sesle konuştu. Muhalefeti korkuttu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde önemli mesajlar verdi:

Bunların yanında İP var, yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de aldılar. Önce 6'lı masaydı, 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu.





Bay Kemal sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var millet. Bizim yanımızda Cumhur var. Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar.