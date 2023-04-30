Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Detaylar gelecek...
- Güncel
- 30.04.2023 22:31
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- Son Güncelleme:
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- 30.04.2023 22:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
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