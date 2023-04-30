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    • 30.04.2023 21:09
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    • 30.04.2023 21:23
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    A Haber muhabiri Fatih Özyar'a Hollanda'da skandal saldırı! Sol Parti sandık müşahitleri tarafından darp edildi

    Yurt dışında oy verme işlemleri tüm hızıyla sürmeye devam ederken, A Haber bölgedeki durumu seyircilere aktarıyor. Tüm bunların gölgesinde Hollanda’da skandal bir olay yaşandı. A Haber Muhabiri Fatih Özyar Sol Parti'nin sandık müşahitleri tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonlarına da zarara verilen Özyar yaşadığı dehşet anları canlı yayında anlattı.

    A Haber muhabirine skandal saldırı

    Hollanda'nın Amsterdam bölgesinde Türk vatandaşlarının oy kullandığı bölgede yayın yapan A Haber Muhabiri Fatih Özyar fiziki saldırıya uğradı. Özyar katıldığı canlı yayında saldırı anında yaşananları anlattı.

    A HABER MUHABİRİNE SKANDAL SALDIRI I VİDEO İZLE



    BİNADA SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
    Oy verme işlemlerinin başladığı anlardan itibaren gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amsterdam'da oy işlemlerinin gerçekleştiği binada süreci takip ediyoruz.



    9 NUMARALI SANDIKTA TARTIŞMA ÇIKTI
    Burada oy verme işlemleri sürerken 9 numaralı sandıkta bir tartışma çıktı. Sandığa yaklaşınca da cep telefonuyla görüntülemek istedim. Görüntüleme esnasında 3 kişi yanıma geldi.



        A HABER MUHABİRİNE KAFA ATTILAR
        Kötü ifadeler kullanarak "Provokatörlük yapıyorsun. Ne istiyorsun?" ifadelerini kullanıp birisi bana kafa attı. Sonrasında da beni darp ettiler.



        2 TELEFONA DA ZARAR VERDİLER
        Bana saldıran kişiler telefonu da almak istediler. Bir tanesi ayağının altına telefonu alarak tekmeledi. 2 telefonum da büyük hasar gördü. Olay yerine güvenlik güçleri geldi.



        SOL PARTİ MÜŞAHİTLERİ...
        Olayların sakinleşmesini bekledim. Sol Parti müşahitleri olduğu söyleniyor. Bu isimler hala burada görevini sürdürmeye devam ediyor.

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        Haberler Güncel A Haber muhabiri Fatih Özyar'a Hollanda'da skandal saldırı! Sol Parti sandık müşahitleri tarafından darp edildi
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