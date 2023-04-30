A Haber muhabiri Fatih Özyar'a Hollanda'da skandal saldırı! Sol Parti sandık müşahitleri tarafından darp edildi

Hollanda'nın Amsterdam bölgesinde Türk vatandaşlarının oy kullandığı bölgede yayın yapan A Haber Muhabiri Fatih Özyar fiziki saldırıya uğradı. Özyar katıldığı canlı yayında saldırı anında yaşananları anlattı.
A HABER MUHABİRİNE SKANDAL SALDIRI I VİDEO İZLE
BİNADA SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
Oy verme işlemlerinin başladığı anlardan itibaren gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amsterdam'da oy işlemlerinin gerçekleştiği binada süreci takip ediyoruz.
9 NUMARALI SANDIKTA TARTIŞMA ÇIKTI
Burada oy verme işlemleri sürerken 9 numaralı sandıkta bir tartışma çıktı. Sandığa yaklaşınca da cep telefonuyla görüntülemek istedim. Görüntüleme esnasında 3 kişi yanıma geldi.