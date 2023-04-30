Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan'a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler
İzmir'deki tarihi mitingin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı başkent Ankara oldu. Milli iradenin on binlerce temsilcisi ellerinde bayrak, dillerinde 'Erdoğan' sloganlarıyla Başkent Millet Bahçesi'nde bulunan miting alanını doldurdu. Coşkulu kalabalıktan kareleri sizler için derledik.
30.04.2023 16:27 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:41
"Türkiye Yüzyılı" düsturuyla hareket eden, bu kapsamda açıkladığı şahlanış beyannamesiyle 2023 sonrası için atılacak kritik adımlara ışık tutan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahadaki çalışmaları sürüyor.