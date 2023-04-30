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Haberler Güncel Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan'a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan'a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

İzmir'deki tarihi mitingin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı başkent Ankara oldu. Milli iradenin on binlerce temsilcisi ellerinde bayrak, dillerinde 'Erdoğan' sloganlarıyla Başkent Millet Bahçesi'nde bulunan miting alanını doldurdu. Coşkulu kalabalıktan kareleri sizler için derledik.

30.04.2023 16:27 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:41
Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan’a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman dilimi kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan’a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

"Türkiye Yüzyılı" düsturuyla hareket eden, bu kapsamda açıkladığı şahlanış beyannamesiyle 2023 sonrası için atılacak kritik adımlara ışık tutan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahadaki çalışmaları sürüyor.

Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan’a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

İZMİR'DE TARİHİ MİTİNG: "TAYYİP BABA" SLOGANLARI
Önceki gün İzmir mitinginde büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda tarihi bir kalabalığa hitap etmiş, İzmirliler "Tayyip Baba" şeklinde sloganlar atmıştı.

Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan’a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

Yoğun seçim temposu devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı başkent Ankara oldu.

Milli irade ellerinde bayraklarla Başkan Erdoğan’a koştu! Önce İzmir şimdi de Ankara... Tarihi kalabalık tarihi kareler

Fotoğrafta: Ankara'daki miting alanındaki kalabalığı yansıtan bir kare

ELLERDE BAYRAK DİLLERDE 'ERDOĞAN' SLOGANLARI
Milli iradenin on binlerce temsilcisi ellerinde bayrak, dillerinde 'Erdoğan' sloganlarıyla miting alanını doldurdu.

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