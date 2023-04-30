Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine Mavi Vatan'ı ve Libya ile anlaşmayı hedef aldı

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR STRATEJİK KARAR ALMALI"

Türkiye'nin sadece Yunanistan'a değil Avrupa ve ABD'ye de "karşıt" bir ilişki geliştirdiğini iddia eden Miçotakis, şöyle konuştu:

Bence Türkiye, seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı. Yunanistan'la tekrar yakınlaşmak ve Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak istiyor mu? Tavrını değiştirip, güvenilir bir NATO üyesi olarak davranmak, Batı ile yakınlaşmak mı ya da Çin ve Rusya'ya yakın kendi başına bir dış politika izlemeye devam etmek mi gerçekten kendi yararına?



Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek.