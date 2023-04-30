Son dakika: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yine Mavi Vatan'ı ve Libya ile anlaşmayı hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Delfi Ekonomik Forumu'na katıldı.
Miçotakis, burada soruları yanıtlarken, yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
MAVİ VATAN VE LİBYA İLE ANLAŞMA RAHATSIZ ETTİ
Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasına dikkat çeken Miçotakis, Türkiye'nin dönem dönem saldırgan söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.
Yunan Başbakan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını "gülünç" olarak nitelemeye kalkıştı.
Miçotakis, Türkiye'nin Mart 2020'de göçmen sorununu bir araç olarak kullandığını iddia ederek 2020 yazında iki ülke arasındaki yüksek tansiyonu da hatırlattı.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR STRATEJİK KARAR ALMALI"
Türkiye'nin sadece Yunanistan'a değil Avrupa ve ABD'ye de "karşıt" bir ilişki geliştirdiğini iddia eden Miçotakis, şöyle konuştu:
Bence Türkiye, seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı. Yunanistan'la tekrar yakınlaşmak ve Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak istiyor mu? Tavrını değiştirip, güvenilir bir NATO üyesi olarak davranmak, Batı ile yakınlaşmak mı ya da Çin ve Rusya'ya yakın kendi başına bir dış politika izlemeye devam etmek mi gerçekten kendi yararına?
Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek.