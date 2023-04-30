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    • 30.04.2023 20:50
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    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber'de açıklamalarda bulundu

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

    Binali Yıldırım A Haber’de

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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    Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan önemli başlıklar şöyle:

    Dijitalleşme konusu son 30 yılın konusu. Türkiye 1. ve 2. sanayi devimini ıskaladı ve kaçırıldı. Türkiye için fırsat dijital devrimdir. Dijital devrimde genç nüfusa sahip ülkeler daha avantajlıdır. Türkiye bu yolda önemli aktör olarak yola devam etmekte. Yazılımcı ve donanımcılarımız dünyada aranan isimler.

    "BU SEÇİM İLK KEZ PKK'NIN FETÖ'NÜN MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞILDIĞI SEÇİMDİR"
    Seçimler partiler için önemlidir. Şimdi Ak Parti olarak meseleye baktığımızda 14 seçimi geride bıraktık. Son seçimde milletimizden onay alarak dolu dolu 5 seneyi geride bıraktık. Bu seçimde ilk defa batı ve ABD, gelişmiş diye tabir edilen ülkeler Türkiye'deki seçim önemli diyor. Bizi çok sevip merak ettiklerinden değil. Burada bu seçim ilk defa bölücü örgütlerin PKK'nın FETÖ'nün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir. Sandığa dolaylı olarak getirilmeye çalışılıyor.

    HDP Meclis'tedir. Kapatma davası da vardır. HDP ilk olarak biz aday çıkaracağız dediler. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayınca bu karardan vazgeçtiler. Terör örgütlerinin önemli isimleri bu konuda açıklama yaptılar. '14 Mayıs bir milattır. Kapılar açılacak Apo çıkacak SİHA İHA'lar bize nefes aldırmıyor bunlar üzerimizden çekilecek.' diyorlar. Ama millet ittifakı'nda yer alan isimler bu duruma ses çıkaramıyor. Milletimiz basiretlidir. Halk hak ettiğine hak ettiğini sandıkta veriyor.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber'de açıklamalarda bulundu
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