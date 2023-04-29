Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: "Sen varsan Türkiye var"

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan ve oy kullanacak vatandaşlar için sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım



Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı.



Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.



Peki bundan sonra ne yapacağız?… pic.twitter.com/j4LI0FwL5C — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2023



Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım

Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı.

Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.

Peki bundan sonra ne yapacağız?