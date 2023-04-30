Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütü ve propaganda iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir "terör örgütü PKK" ifadesini kullanmıyor. Terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonrasında ise sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınlarken de "terör örgütü PKK" ifadesi yerine "terör örgütü" ifadesini kullanıyor.
Buna gerekçe olarak ise terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için "PKK" demediğini iddia ediyor. 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesi sonrasında terör örgütü PKK'dan gelen desteklerin ardından seçim meydanlarında ve ekranlarda da "terör örgütü PKK" ifadesini kullanmadı.
PROPAGANDA YAPMAMAK İÇİN SÖYLEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon yayınında ise neden terör örgütü PKK demediği soruldu. Kılıçdaroğlu, gerçekçe olarak örgütün propagandasını yapmamak için telaffuz etmediğini iddia ederek Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde de "terör örgütü PKK" denmediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bir terör örgütünün reklamını niye yapıyorsunuz? Propagandasını yapmamak için kullanmıyoruz. Terör örgütü terörünü yapar adının geniş kitleler tarafından duyulması için yapar. Bu benim bir tercihim. Bölücü terör örgütü. Açın Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine 'bölücü terör örgütü' der. Biz de onu kullanıyoruz."