Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütü ve propaganda iddiası

PROPAGANDA YAPMAMAK İÇİN SÖYLEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir televizyon yayınında ise neden terör örgütü PKK demediği soruldu. Kılıçdaroğlu, gerçekçe olarak örgütün propagandasını yapmamak için telaffuz etmediğini iddia ederek Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde de "terör örgütü PKK" denmediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bir terör örgütünün reklamını niye yapıyorsunuz? Propagandasını yapmamak için kullanmıyoruz. Terör örgütü terörünü yapar adının geniş kitleler tarafından duyulması için yapar. Bu benim bir tercihim. Bölücü terör örgütü. Açın Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine 'bölücü terör örgütü' der. Biz de onu kullanıyoruz."