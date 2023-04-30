7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı! Bakan Kurum canlı yayında rakamlarla açıkladı

"Metrekare kaybı olacak mı?" sorusunu yanıtlarken Kurum, parsele ve vatandaşın talebine göre projeler çizeceklerini, 2+1 ve 3+1'lerin standart olduğunu, metrekare değişikliğine göre maliyetin artıp azalabileceğini, yine yarısını devletin karşılayacağını kaydetti.

BAKAN KURUM'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN TOKİ İDDİASINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar." dedi.

TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şimdi bize bir tane örnek gösterebilir mi? 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor, zenginler oturuyor.' diyor. O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubu vatandaşımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor? O yüzden mi milletimizin afet bölgesinde 143 bin konutta burnu bile kanamadı. Orada oturanların sırtı kalın, niye biliyor musunuz? Arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var. Hep algı ya. Sen örneğini yap, millete sun. İzmir'de yap, Ankara'da yap, İstanbul'da yap. Siz daha verdiğiniz sözlerini tutmuyorsunuz. Kusura bakmayın, sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz. Milleti yanlış yönlendiremezsiniz."

Bakan Kurum, "Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak verdiği mücadelede kaçarsınız, kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. Ama hiç merak etmesinler, kahve içmeye çok vakitleri olacak. Artık o siyaset sahnesinden 14 Mayıs'ta silinecekler ve bol bol kahve yudumlayarak o algılarla bahanelerle olmadığını net bir şekilde görecekler." diye konuştu.