7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı! Bakan Kurum canlı yayında rakamlarla açıkladı

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı ortaya çıktı. TOKİ'nin ürettiği konutlarla ilgili algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu, "1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı." dedi. Ancak gerçek rakamları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum canlı yayında açıkladı.
2002'YE KADAR TOKİ 143 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜRETTİ
Kurum, TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar." dedi.
Kurum, bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim öncesi sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, gittikleri her yerde milletin teveccühünü, sevgisini ve güvenini hissettiklerini dile getirerek, 14 Mayıs'ta Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçecek büyük bir demokrasi şölenini yaşayacaklarını ifade etti.
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvurularda son rakamın sorulması üzerine Kurum, "Şu ana kadar 63 bin 600 binamız başvuru yaptı ve 367 bin bağımsız bölüm. Bu dörtle çarparsanız yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde insana tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.
Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'den yoğun bir başvuru olduğunu aktaran Kurum, en çok başvurunun ise yaklaşık 42 bin bağımsız bölümle Bahçelievler'den yapıldığını, bunu 22 bin 800 bağımsız bölümle Avcılar'ın takip ettiğini söyledi.