Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan net mesaj: Birinci tura bitiririz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İşte Fuat Oktay'ın öne çıkan açıklamaları:

Girdiğimiz her ortamda muhteşem geri dönüş alıyoruz. Sürekli olarak sahadayız. Özellikle Ankara milletvekili adayı olmam hasebiyle özellikle Ankara'da ve ilçelerin çok yoğun şekilde seçim faaliyetlerimizi yürüyoruz. Tabi Ankara'nın dışına çıkma fırsatımız da oluyor. Diğer illerimize de gidiyoruz. Son derece pozitif. Girdiğimiz her ortamda muhteşem bir geri dönüş alıyoruz. Bütün her şeyi çok açık şekilde konuşma fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızın hem taleplerini hem memnuniyetlerini hem şikayetlerini alıyoruz, dinliyoruz. Rahat bir iletişim ortamı var. Hemfikir olsanız da olmasanız rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Özellikle gençlerle sorguladıkları şeyleri rahat şekilde konuşuyoruz. Biz sahadan muhteşem şekilde pozitif geri dönüş alıyoruz. Eğer böyle giderse 1. Turda bitiririz. Ama son derece dikkatli davranıyoruz.