Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi

Kılıçdaroğlu, mutfağından video paylaştı. "Mütevazıyım" mesajı yolladı. Ama tezgahtaki 8 bin TL'lik "Airfryer" konsepte uymadı! Alaya alındı! Kemal Bey ise durmadı! Adıyaman'da iftara katıldı. Özgür Özel de minibüs fotoğrafını yayınladı.