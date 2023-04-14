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    Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfağındaki Airfryer’ını bıraktı! Deprem bölgesine yol aldı! Partisi de minibüsten fotoğrafını yayınladı! “Lüks yokmuş” gibi yaptı. Bombayı, Bakan Varank patlattı: Özel jet kiraladı! Saatine 232 bin TL saydı.

    Takvim
    Air Play! Kılıçdaroğlu...

    Kılıçdaroğlu, mutfağından video paylaştı. "Mütevazıyım" mesajı yolladı. Ama tezgahtaki 8 bin TL'lik "Airfryer" konsepte uymadı! Alaya alındı! Kemal Bey ise durmadı! Adıyaman'da iftara katıldı. Özgür Özel de minibüs fotoğrafını yayınladı.

    "Şatafat yok" vurgusu yaptı! Ama Varank, bu yalanı ortaya çıkardı. Kemal Bey'in Adıyaman'a, saati 12 bin dolarlık jetle gittiğini açıkladı.

    TAKVİM de hatırlattı: Kemal Bey, jete binebilirsiniz! Sorun yok! Ama tasarruf edebiyatı yaparsanız, sorun var! Şık değil!

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi
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