Kılıçdaroğlu, mutfağından video paylaştı. "Mütevazıyım" mesajı yolladı. Ama tezgahtaki 8 bin TL'lik "Airfryer" konsepte uymadı! Alaya alındı! Kemal Bey ise durmadı! Adıyaman'da iftara katıldı. Özgür Özel de minibüs fotoğrafını yayınladı.
- Güncel
- 14.04.2023 Gazete
Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfağındaki Airfryer’ını bıraktı! Deprem bölgesine yol aldı! Partisi de minibüsten fotoğrafını yayınladı! “Lüks yokmuş” gibi yaptı. Bombayı, Bakan Varank patlattı: Özel jet kiraladı! Saatine 232 bin TL saydı.
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