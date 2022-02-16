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    • 16.02.2022 12:35
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    • 16.02.2022 12:58
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    "Halkın içinden biri" pozları verip tarifeli uçakta şov yapan Kılıçdaroğlu 14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu! Maskesini düşüren bomba

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce tarifeli yolcu uçağıyla seyahat gerçekleştirip bunu bir şova dönüştürmüş, fotoğraf ve videolarla yandaş basında "halkın içindeki başkan" imajı yaratmaya çalışmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İzmir'e özel jetle gidip geldiğinin ortaya çıkması ucuz tiyatrosunu sona erdirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce de evinin mutfağından fakir edebiyatı yapmış ve 100 bin liralık otel odasında yakalanmıştı.

    takvim.com.tr
    14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu

    "Halkın içinden biri" imajı vermek için daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını söyleyen, birkaç kez tarifeli uçağa binip yandaş medyaya görüntüleri salan Kemal Kılıçdaroğlu fena yakalandı.





    SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL JETLE YOLCULUK
    CHP lideri İzmir'deki programın ardından özel jetle Ankara'ya geçti. Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti. Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi içinde bulunduğu çelişkiyi gözler önüne serdi.

    Özel jetle 1 saatte Ankara'da İzmir'e ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı şekilde programlarının ardından 1 saatte Ankara'ya döndü.

    Bu lüks yolculuğun maliyeti bilinmiyor ancak evden çektiği videolarla mütevazı bir hayat yaşadığı görüntüsünü vermeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm algısı yerle bir oldu.

        MASKELERİ BİRER BİRER DÜŞÜYOR
        Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz dönemde, tarifeli uçakta sıra beklerken, ekonomi sınıfında seyahat ederken görüntüleri yandaş basın ve CHP'lilerce servis edilmişti.

        Ancak özel jet gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun "ekonomi sınıfı" maskesi düşmüş oldu.

        "KORKMADAN, KORUMA ORDUSU OLMADAN, HALKIN İÇİNDE…"
        CHP liderinin uçaktaki görüntüsünü paylaşan Öztunç, "Muğla dönüşü genel başkanımızla. Korkmadan, koruma ordusu olmadan, halkın içinde, halkla beraber…" ifadelerini kullanmıştı.

        CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da görüntüleri paylaşarak, "Halk için halkla beraber" ifadelerine yer vermişti.

        MİLLET İTTİFAKI'NIN ULAŞIMDA TERCİHİ 'ÖZEL JET'
        Kılıçdaroğlu, özel jetli Samsun ziyareti sonrası bir tarife de Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti.

        Akşener de Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etmişti.



        100 BİN LİRALIK OTEL ODASI AKILLARDA
        Evinin mutfağından video çekerek fakir edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yayımladığı bir videoda otel odası olay olmuştu. CHP liderinin kaldığı otelin geceliğinin 100 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.

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        14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu
        Haberler Güncel "Halkın içinden biri" pozları verip tarifeli uçakta şov yapan Kılıçdaroğlu 14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu! Maskesini düşüren bomba
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