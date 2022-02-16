"Halkın içinden biri" pozları verip tarifeli uçakta şov yapan Kılıçdaroğlu 14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu! Maskesini düşüren bomba

"Halkın içinden biri" imajı vermek için daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını söyleyen, birkaç kez tarifeli uçağa binip yandaş medyaya görüntüleri salan Kemal Kılıçdaroğlu fena yakalandı.
SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL JETLE YOLCULUK
CHP lideri İzmir'deki programın ardından özel jetle Ankara'ya geçti. Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir'den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti. Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi içinde bulunduğu çelişkiyi gözler önüne serdi.
Özel jetle 1 saatte Ankara'da İzmir'e ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı şekilde programlarının ardından 1 saatte Ankara'ya döndü.
Bu lüks yolculuğun maliyeti bilinmiyor ancak evden çektiği videolarla mütevazı bir hayat yaşadığı görüntüsünü vermeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm algısı yerle bir oldu.