"Halkın içinden biri" pozları verip tarifeli uçakta şov yapan Kılıçdaroğlu 14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu! Maskesini düşüren bomba

MİLLET İTTİFAKI'NIN ULAŞIMDA TERCİHİ 'ÖZEL JET'

Kılıçdaroğlu, özel jetli Samsun ziyareti sonrası bir tarife de Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti.

Akşener de Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etmişti.







100 BİN LİRALIK OTEL ODASI AKILLARDA

Evinin mutfağından video çekerek fakir edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yayımladığı bir videoda otel odası olay olmuştu. CHP liderinin kaldığı otelin geceliğinin 100 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.

