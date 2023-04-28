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    Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: "Erdoğan olmasaydı bu başarı gelmezdi"

    Türkiye’nin ilk, dünyanın ise en büyük nükleer güç santrali, Akkuyu NGS açıldı. Erdoğan ile Putin, törene canlı bağlantı ile katıldı. Rus liderin sözleri, herkesi duygulandırdı: Sayın Başkan’ın kişisel çabaları olmadan bu proje olmazdı!

    Erdoğan olmasaydı bu başarı gelmezdi

    Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da katkılarıyla hayata geçen Akkuyu Santrali, Türkiye'yi 'nükleer güç' ligine taşıdı.

    Putin, Erdoğan'a övgüler yağdırdı. "Büyük hedefler kurmayı ve emin adımlarla yürümeyi iyi biliyorsunuz" sözleriyle hayranlığını anlattı!

    Başkan Erdoğan ise millete verdiği bir sözü daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını vurguladı. Müjdeler sıraladı: Akkuyu, ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Doğal gaz ithalatının düşürecek, 1.5 milyar Dolar katkı sağlayacak.



        -YATIRIM BEDELİ
        20 milyar dolar

        -TASARIM VE İNŞA FİRMASI
        Rosatom

        -KARBONDİOKSİT
        Salınımınını yıllık 35 milyon ton azaltacak.

        -BİTTİĞİNDE
        İstanbul'un enerjisini tek başına sağlayacak.

        -KAPASİTE
        Yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi.

        -AZAMİ ÖMÜR
        60 yıl. Bakım ve yenilemelerle 20 yıl uzayacak.

        -TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI
        50 milyar dolar.



        NÜKLEER LİGE ÇIKTIK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı:
        Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Avrupa komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji ilan ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz. Milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir.

        20 milyar dolarlık proje olan Akkuyu, Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u buradan karşılanacaktır. Burada tam kapasitede 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecektir.. Doğal gaz ithalatının düşmesine 1,5 milyar dolar katkısı olacak proje milli gelire de olumlu yönde katkı yapacaktır.



        EN BÜYÜK HİZMET
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törene canlı bağlantıyla katıldı. "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santrali.. Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası şunu gösteriyor; Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel çabaları olmadan bu başarı mümkün olmazdı. Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz. Emin adımlarla yürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK
        İlk nükleer yakıtın sahaya getirilmesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) "nükleer tesis" statüsü kazanacak...
        -Türkiye'nin elektrik arzının %10'u karşılanacak.

        -CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak.

        -Projeye 6,5 milyar dolar yerli katkı sağlanacak.

        -Yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenecek.

        -4 ünitenin tamamında çalışmalar devam ediyor.

        -Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi Akkuyu'da görev yapıyor.

        -Şantiye sahasında yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor.

        20 MİLYAR DOLARLIK PROJE
        Akkuyu NGS, Rosatom şirketi tarafından tasarlandı ve inşaa edildi. Erdoğan, "Santral tam kapasite çalıştığında 35 milyar kilovat saat elektrik üretecektir" dedi.

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