Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: "Erdoğan olmasaydı bu başarı gelmezdi"

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da katkılarıyla hayata geçen Akkuyu Santrali, Türkiye'yi 'nükleer güç' ligine taşıdı.
Putin, Erdoğan'a övgüler yağdırdı. "Büyük hedefler kurmayı ve emin adımlarla yürümeyi iyi biliyorsunuz" sözleriyle hayranlığını anlattı!
Başkan Erdoğan ise millete verdiği bir sözü daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını vurguladı. Müjdeler sıraladı: Akkuyu, ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Doğal gaz ithalatının düşürecek, 1.5 milyar Dolar katkı sağlayacak.