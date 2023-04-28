Putin’den tarihi açılışta kritik mesajlar: "Erdoğan olmasaydı bu başarı gelmezdi"





EN BÜYÜK HİZMET

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törene canlı bağlantıyla katıldı. "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santrali.. Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası şunu gösteriyor; Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel çabaları olmadan bu başarı mümkün olmazdı. Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz. Emin adımlarla yürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.



GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

İlk nükleer yakıtın sahaya getirilmesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) "nükleer tesis" statüsü kazanacak...

-Türkiye'nin elektrik arzının %10'u karşılanacak.



-CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak.



-Projeye 6,5 milyar dolar yerli katkı sağlanacak.



-Yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenecek.



-4 ünitenin tamamında çalışmalar devam ediyor.



-Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi Akkuyu'da görev yapıyor.



-Şantiye sahasında yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor.



20 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Akkuyu NGS, Rosatom şirketi tarafından tasarlandı ve inşaa edildi. Erdoğan, "Santral tam kapasite çalıştığında 35 milyar kilovat saat elektrik üretecektir" dedi.





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