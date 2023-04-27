Oy Birliği Platformu'ndan metaverse evreninde oy kullanma deneyimi: “Gençler, oy kullanmaya başladı!”

Oy Birliği Platformu, ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerin oy verme sürecine hazırlanmalarını ve oy kullanma deneyimini yaşayarak öğrenmelerini hedefleyen bu çalışmayla, demokratik katılımı ve bilinci artırmayı amaçlıyor.



Metaevrende gerçekleştirilen bu yenilikçi proje, genç seçmenlere özgüven kazandırmak ve oy kullanma sürecini daha anlaşılır kılmak için tasarlanmıştır.

"Gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek ve onları seçimlerle ilgili bilinçlendirmek, demokrasimizin güçlenmesi için kritik bir adımdır. Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor. " Oy Birliği Platformu 'nun Sözcüsü Ömer Şahan , konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi:







Oy Birliği Platformu'nun genç seçmenlere

Oy Birliği Platformu'nun genç seçmenlere metaverse de sağladığı bu oy kullanma deneyimi, demokratik süreçlerin genç nesiller arasında daha iyi anlaşılmasını ve katılımın artmasını sağlamayı hedeflemektedir. Platform, genç seçmenlerin demokratik geleceğimize aktif bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik etmektedir.

VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunan simülasyon, 1 Mayıs'a kadar Teknofest'te vatandaşlar tarafından deneyimlenebilecek.