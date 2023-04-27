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    • 27.04.2023 23:14
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    • 27.04.2023 23:14
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    Oy Birliği Platformu'ndan metaverse evreninde oy kullanma deneyimi: “Gençler, oy kullanmaya başladı!”

    Oy Birliği Platformu, demokratik süreçlere yenilikçi yaklaşımlar getirmeye devam ediyor. Daha önce yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı seçmen eğitim videolarıyla gündeme gelen Oy Birliği Platformu, şimdi de özellikle ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir adım daha atarak metaverse evreninde VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunuyor. VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunan simülasyon, 1 Mayıs'a kadar Teknofest'te vatandaşlar tarafından deneyimlenebilecek.

    takvim.com.tr
    Metaverse evreninde oy kullanma deneyimi!
    Oy Birliği Platformu, ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerin oy verme sürecine hazırlanmalarını ve oy kullanma deneyimini yaşayarak öğrenmelerini hedefleyen bu çalışmayla, demokratik katılımı ve bilinci artırmayı amaçlıyor.


    Metaevrende gerçekleştirilen bu yenilikçi proje, genç seçmenlere özgüven kazandırmak ve oy kullanma sürecini daha anlaşılır kılmak için tasarlanmıştır.
    Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi: "Gençlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik etmek ve onları seçimlerle ilgili bilinçlendirmek, demokrasimizin güçlenmesi için kritik bir adımdır. Metaverse üzerinde gerçekleştirdiğimiz oy kullanma deneyimi, genç seçmenlere interaktif bir şekilde demokratik süreci deneyimleme fırsatı sunuyor. "



    Oy Birliği Platformu'nun genç seçmenlere metaversede sağladığı bu oy kullanma deneyimi, demokratik süreçlerin genç nesiller arasında daha iyi anlaşılmasını ve katılımın artmasını sağlamayı hedeflemektedir. Platform, genç seçmenlerin demokratik geleceğimize aktif bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik etmektedir.
    VR gözlükler ve joystickler aracılığıyla gerçekçi bir oy kullanma deneyimi sunan simülasyon, 1 Mayıs'a kadar Teknofest'te vatandaşlar tarafından deneyimlenebilecek.
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    Haberler Güncel Oy Birliği Platformu'ndan metaverse evreninde oy kullanma deneyimi: “Gençler, oy kullanmaya başladı!”
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