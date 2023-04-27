Akkuyu NGS "nükleer tesis" statüsüne kavuştu! Elektrik üretiminde tarih belli oldu

Akkuyu NGS sahasının uzun ve planlı bir yürüyüşün neticesi olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı sayesinde Akkuyu için ilk imzayı 2010 yılında atmıştık. 2018'de Akkuyu'nun temeline ilk harcı döktük. Şu an 4 reaktörün inşası aynı anda devam ediyor ve bugün nükleer enerji yolculuğumuzda bir mihenk taşını daha geride bırakıyoruz. Akkuyu NGS'ye ilk taze nükleer yakıt getirme töreniyle Akkuyu artık 'nükleer tesis' statüsüne kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, nükleer enerjinin Türkiye için artık uzak bir hedef olmadığını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz saha Türkiye'nin nükleer enerji hedefinin ete kemiğe büründüğünün en açık göstergesi. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye de başlıyoruz. Türkiyemizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Akkuyu NGS'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olarak her gün biraz daha yükselmeye devam ettiğini kaydeden Dönmez, "4 reaktör 60+20, toplamda 80 yıl işletme süresi boyunca, 7 gün 24 saat güvenilir, kesintisiz, sürdürülebilir ve çevre dostu olacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu bu tesisten, Akkuyu NGS'den karşılayacağız. Burada üreteceğimiz yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrikle yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.