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    • 27.04.2023 16:23
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    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışı öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmeden paylaşılan fotoğraflar Başkan Erdoğan hakkında asılsız iddialar ortaya atan küresel çetenin algı operasyonunu da bir kez daha çökertti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    14 Mayıs öncesi kriz arayanları kudurtacak fotoğraf

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ | VİDEO İZLE


    Başkan Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

    Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

    PUTİN'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? | VİDEO İZLE


    BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da 83. sağlık tesisinin açılışında töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir.

    Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınına karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek.

    Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti.

        "TÜRKİYE ARTIK DAYATILANA RAZI OLAN USLU ÇOCUK DEĞİLDİR"
        Sağlık alanında muazzam bir kapasiteye sahibiz. Bugünün Türkiye'si ile gurur duyalım. Şehrimiz sağlık yatırımları ile dinamizm örneğidir. Türkiye artık dayatılana razı olan uslu çocuk değildir. Oyun kuran, baş kaldıran, zulme dur diyen bir ülkedir. Türkiye, dik durmayı öğretecek azim ve kararlılıktadır. Bu aziz millet diz çökmez. Türkiye kendi aşısını, otomobilini tankını üreten bir ülkedir. Bunun arkasında sayın cumhurbaşkanımızın iradesi var. Tüm dünyada hızla yayılan virüs ülkemize 3 ay giremedi.

        'SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'
        Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, YHT açılış töreni dönüşünde gazetecilere "Cumhurbaşkanımızın Sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" demişti.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN MESNETSİZ İDDİALARA YALANLAMA
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan kasıtlı yalanlara dair bir açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadeleri yer aldı.

            ÖMER ÇELİK'TEN YALAN HABERLERE TEPKİ
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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