AK Parti'nin Ayasofya paylaşımı üzerinden kirli algı operasyonu! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

KILIÇDAROĞLU'NDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Etik dışı olarak AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili reklam filmi yayınlayacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifaderiyle kirli bir operasyona girişti.