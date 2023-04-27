AK Parti'nin Ayasofya paylaşımı üzerinden kirli algı operasyonu! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmıştı.
AK PARTİ'DEN AYASOFYA PAYLAŞIMI | VİDEO İZLE
AK PARTİ'DEN AYASOFYA PAYLAŞIMI
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti resmi hesabı Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
HATMİ ŞERİFLERİN SESLERİ KIYAMETE KADAR EKSİK OLMAYACAK…
AK Parti'nin kuşaktan kuşağa bir özlem olarak yansıtılan Ayasofya paylaşımında, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerini kullanıldı ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.
Televizyonlarda ve sosyal medya yayınlanmadan kirli bir algı operasyonuna başlayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın zincirlerinden kurtardığı Ayasofya ile ilgili akılalmaz bir paylaşım yaptı.