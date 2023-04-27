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    • 27.04.2023 21:21
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    • 27.04.2023 21:58
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    AK Parti'nin Ayasofya paylaşımı üzerinden kirli algı operasyonu! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi Müslümanların kutsal değerleri üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti. Etik dışı olarak AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili reklam filmi yayınlayacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin paylaştığı "Ayasofya" paylaşımı öncesi akılalmaz bir provokasyona imza attı. Milletin değerlerine yabancı olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz." dedi.

    takvim.com.tr
    Ayasofya paylaşımı üzerinden kirli algı operasyonu!

    Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılmıştı.

    AK PARTİ'DEN AYASOFYA PAYLAŞIMI | VİDEO İZLE

    AK PARTİ'DEN AYASOFYA PAYLAŞIMI
    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti resmi hesabı Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.


    HATMİ ŞERİFLERİN SESLERİ KIYAMETE KADAR EKSİK OLMAYACAK…
    AK Parti'nin kuşaktan kuşağa bir özlem olarak yansıtılan Ayasofya paylaşımında, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerini kullanıldı ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

    Televizyonlarda ve sosyal medya yayınlanmadan kirli bir algı operasyonuna başlayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın zincirlerinden kurtardığı Ayasofya ile ilgili akılalmaz bir paylaşım yaptı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
        Etik dışı olarak AK Parti'nin Ayasofya ile ilgili reklam filmi yayınlayacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifaderiyle kirli bir operasyona girişti.



        HANGİ KANALDA SIZDIRDI?
        AK Parti'nin reklam filmini saatler öncesinden televizyon kanallarına gönderdiği öğrenilirken hangi kanalın bu bilgili sızdırdığı konusunda sosyal medyada tartışmalar başladı. Bir sosyal medya kullancısı bilgiyi Habertürk'ün sızdırdığını iddia etti.


        Kılıçdaroğlu'nun giriştiği kirli algı operasyonuna cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Milletin değerlerine yabancı olan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Dağ, "Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir. Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz." dedi.

            Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Bu lafları seccademe ayakkabı ile basan, baş örtüme 1 metrelik kumaş parçası diyen, tutmadığı orucun iftarını yapan mı söylüyor? Nokta!" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel AK Parti'nin Ayasofya paylaşımı üzerinden kirli algı operasyonu! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap
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