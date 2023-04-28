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    • 28.04.2023 21:34
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüştü

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Başkan  Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve evsahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

    Başkan’dan kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve evsahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

    Detaylar gelecek...

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