BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 2 BİN 700 ARTIŞ

İETT'nin mali durumunu gösteren rakamları da paylaşan Özdemir, "2018 yılında 80 milyon bütçe açığı vermiştik. Ama şimdi ise açığı yüzde 2 bin 700 büyüterek 2.2 milyar yapan bir İBB'den bahsediyoruz.

"İETT BORÇLANMAK İSTESE BİLE BORÇLANAMAZ"

Aynı dönemde 315 milyon olan borçlanma şimdi 1 milyar 135 milyon olurken 395 milyonluk finansman açığı da 3 milyar 335 milyona ulaştı. Borç stokunda 5 milyar sınır. İETT'nin borçlanması sınırı aşarak 7 milyar oldu. Artık borçlanmak isteseniz bile borçlanamıyorsunuz." dedi.