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    • 13.04.2023 13:13
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    CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB'yi iflasın eşiğine getirdi! İcralık oldu haraç mezat sattı! İETT ise borçlanamaz halde

    İl il dolaşıp 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Ekrem İmamoğlu, konsere, PR’a ve yandaşa peşkeş çekilen ihalelerle İBB’yi resmen batırdı. İflasın eşiğine gelen İBB 82 milyar lira borçlandı. İBB’den alacağı 25 milyon 427 bin liralık hak ediş ücretini tahsil edemeyen Sarılar İnşaat tarafından İstanbul 32. İcra Dairesi’nde başlatılan icra takipleri neticesinde, Başakşehir İlçesi İkitellli Mahallesi 802 ada, 7 sayılı parsel ile 791 ada 2 sayılı parseldeki 2 adet milyonluk arsanın yok pahasına satıldığı ortaya çıktı. Öte yandan İETT'de 2018 yılında 80 milyon TL olan bütçe açığı, 2022 yılında yüzde 2 bin 700 artarak 2.2 milyar liraya çıktı. İETT, sınır nedeniyle artık borçlanamaz bir hale geldi.

    takvim.com.tr
    İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! İcralık oldu!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan Ayı olağan toplantısı ikinci oturumu, Saraçhane'deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

    Toplantıda, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2022 faaliyet raporu üzerine söz aldı. Özdemir, faaliyet raporunu "İETT Yönetilemiyor", "Nasıl başladı, nasıl devam etti?" ve "Tutulmayan sözler" şeklindeki 3 ana başlık altında irdeledi.

    BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 2 BİN 700 ARTIŞ
    İETT'nin mali durumunu gösteren rakamları da paylaşan Özdemir, "2018 yılında 80 milyon bütçe açığı vermiştik. Ama şimdi ise açığı yüzde 2 bin 700 büyüterek 2.2 milyar yapan bir İBB'den bahsediyoruz.

    "İETT BORÇLANMAK İSTESE BİLE BORÇLANAMAZ"
    Aynı dönemde 315 milyon olan borçlanma şimdi 1 milyar 135 milyon olurken 395 milyonluk finansman açığı da 3 milyar 335 milyona ulaştı. Borç stokunda 5 milyar sınır. İETT'nin borçlanması sınırı aşarak 7 milyar oldu. Artık borçlanmak isteseniz bile borçlanamıyorsunuz." dedi.

    "94'TE SİZLERİ NASIL İSKİ'YLE GÖNDERDİYSEK 2024'TE DE İETT OTOBÜSLERİYLE GÖNDERECEĞİZ"
    Muhalefet partilerinin meclis üyelerinin itirazları üzerine Özdemir, şunları söyledi:

    "Sizlerin nezdinde buradan tüm İstanbullulara sesleniyorum. Kıymetli İstanbullular bu tablo sizi asla ürkütmesin. Biz nasıl bu şehri 1994'te susuzluktan, çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtardıysak, içine düştüğümüz bu durumdan da 2024'te AK Parti olarak yine bizler kurtaracağız. Hem İETT'yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar ayağa kaldırarak milletimizin iftiharı haline getireceğiz. Buradan CHP'li İBB yönetimine sesleniyorum. 94'te sizleri nasıl İSKİ skandallarıyla gönderdiysek, 2024'te de İETT skandallarıyla İETT otobüsleriyle sizleri göndereceğiz."

        İBB'NİN MALLARI HARAÇ-MEZAT SATILIYOR

        Göreve geldiği günden beri hizmet yerine şov üreten ve son olarak kendini 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' ilan ederek belediye kaynaklarıyla Anadolu'yu dolaşıp 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Ekrem İmamoğlu, İBB'yi resmen iflasın eşiğine getirdi. Yerel seçimden önce 'İstanbul'un kaynakları kendine yeter' diyerek algı yürüten, koltuğa oturduktan sonra İBB'nin 35 yılda yaptığı 28 milyar TL'lik borcunu konserlerle, reklamlarla ve yandaşlara paslanan adrese teslim ihalelerle 3'e katlayarak 82 milyar TL'ye çıkaran CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye haciz geldi. 2022 yılı İBB Denetim Komisyonu Raporu'nda yer alan bilgilere göre, yüklenici firmaların hak edişlerini ödeyemeyen CHP'li İmamoğlu yüzünden tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediyeye ait taşınmazların icra yoluyla haraç mezat satıldığı belirlendi.

        İBB'DE 25 YIL SONRA HACİZ
        İBB'ye araç kiralama ve iş makinesi temini sağlayan Sarılar İnşaat, belediyede biriken 25 milyon 427 bin 967.92 TL'lik hak ediş ücretini tahsil etmek için haciz yoluna başvurdu. Yeni Akit'te yer alan habere göre, İstanbul 32. İcra Dairesi'nde başlatılan icra takipleri neticesinde Başakşehir İlçesi İkitellli Mahallesi'ndeki 2 adet milyonluk arsa yok pahasına satıldı. İkitellli Mahallesi 791 ada 2 parselde kayıtlı bin 709,01 metrekare yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, 25.01.2022 tarihinde 24 milyon 850 bin TL bedelle satılırken, aynı mahalledeki 802 ada 7 parselde kayıtlı 2 bin 236,43 m2 yüzölçümlü kat irtifaklı arsa nitelikli taşınmaz 19.04.2022'de, 40 milyon 700 bin TL'ye elden çıkarıldı. Böylece, 1994-2019 yılları arasındaki kesintisiz Milli Görüş ve AK Parti Belediyeciliğinin ardından ilk kez İBB'nin taşınmazları haciz yoluyla satılmış oldu.

        Konuya ilişkin konuşan İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: "Seçimlerden önce İstanbul'un yeterli kaynağı olduğunu söylüyordu. Güya israf düzenine son vereceği vaadinde bulunuyordu. Kendisi konserlerle, reklamlarla ve israfla resmen belediyeyi borç batağına saplamış durumda. 28 milyar borçla devraldığı borcu 82 milyara çıkardı. Belediyeyi borç alamaz hale getirdi. Artık müteahhitlerin hak edişlerini dahi ödeyemez duruma geldi. Bunun sonucu olarak mülkiyeti belediyeye ait iki tane taşınmazı haciz yoluyla satılmak zorunda bıraktı. Bu, 25 yıldır olmayan bir şey. Buna rağmen şimdi sanki İstanbul'u kurtarmış gibi Anadolu'yu geziyor. Özetle İstanbul batıyor, İBB Başkanı geziyor."

            İşte Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yapmadıkları:

            * İstanbul'a 15 yeni baraj

            * Akıllı durakların artırılması projesi

            * Yeni ulaşım aracı - 'Megabüs' vaadi

            * Metrobüs güzergahının yönünün değiştirilmesi

            * Metrobüsün günlük yolcu kalitesi 1.5 milyona çıkartılacak

            * Express Otobüs Hattı Projesi

            * Yeni füniküler hatlarının inşaatı

            * Toplu taşımada öncelikli sinyalizasyon sistemi

            * Otobüs şeritleri düzenlemesi

            * Metro istasyonlarındaki üst geçitlerin modernize edilmesi projesi

            * Otobüslerde durak başı ücretlendirme tarifesi

            * Ayakta yolculuk yapan öğrenciler için ders çalışma alanları

            * 500T Otobüs Hattı'nda yoğunluğun azaltılması

            * Bağımsız denetim kuruluşlarının İBB'yi denetlemesi
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB'yi iflasın eşiğine getirdi! İcralık oldu haraç mezat sattı! İETT ise borçlanamaz halde
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