Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay raydan çıktı

İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro A.Ş. ekipleri olay yerine geldi. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.