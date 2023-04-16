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    • 16.04.2023 17:17
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    Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay raydan çıktı

    Son dakika haberleri... Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Gülhane durağına geldiği sırada raydan çıktı. Tramvay arızası nedeniyle yaya trafiği oluştu.

    DHA
    Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay raydan çıktı

    Olay, saat 15.30 sıralarında Gülhane durağında meydana geldi. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay durağa yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

    Olay nedeniyle tramvay yolunda yaya trafiği oluştu. Olay nedeniyle Kabataş-Bağcılar yönünde seferler durduruldu. Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından tramvay tekrar raya oturtuldu.

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    Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi. Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

        İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro A.Ş. ekipleri olay yerine geldi. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
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