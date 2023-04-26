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Haberler Güncel Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan'a destek ve dua mesajları yağdı

Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan'a destek ve dua mesajları yağdı

Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında kısa süreli aksaklık yaşadı. Aksaklık sonrası, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan aksaklığın ardından Türkiye dualarıyla tek yürek oldu.

takvim.com.tr
26.04.2023 01:02 - Son Güncelleme: 26.04.2023 01:56
Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları yağdı

Yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası konuşan Başkan Erdoğan "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları yağdı
Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları yağdı

TÜRKİYE DUALARIYLA TEK YÜREK OLDU
Yayında yaşanan kısa süreli aksalık sonrası sosyal medyada #Helal Olsun hashtagi ile Başkan Erdoğan'a destek ve dua mesajları yağdı.

Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları yağdı

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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