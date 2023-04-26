Canlı yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası sosyal medyada Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları yağdı

Yayında yaşanan kısa süreli aksaklık sonrası konuşan Başkan Erdoğan "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.