Alman'ı Rus'u Çinlisi ABD'lisi topu birden harekete geçti! Küresel dezenformasyonun deşifresi: Seçim ağzı Başkan Erdoğan hedefte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bugünkü programlara katılamayacağını açıklamış, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Programlarına Fuat Oktay iştirak etmişti. Erdoğan'ın Mersin programı kapsamında yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacağı öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL MEDYANIN EMPERYAL TETİKÇİLERİNDEN ALÇAK ALGI OPERASYONU
Gelişme üzerine küresel medyanın emperyal tetikçileri alçak bir algı operasyonuna soyundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği bundan kaynaklı hastaneye kaldırıldığı yalanı dolaşıma sokuldu.
Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir" açıklaması yapıldı.
"TÜRK HALKI LİDERİNİN YANINDA"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar" açıklamasını yaptı.
Altun, "Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler" dedi.
ALGI OPERASYONUNA SOYUNAN EMPERYAL TETİKÇİLERİ DEŞİFRE EDİYORUZ
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan bu sistematik dezenformasyonun zamanlaması ise oldukça manidar.
Bu bağlamda takvim.com.tr kirli algı operasyonlarıyla dünya kamuoyunu manipüle etmek isteyen medya kuruluşlarını deşifre etti.
KANADA MERKEZLİ BNN
Kanada merkezli yayıncı BNN, "Turkish President Erdogan Hospitalized After Suffering Heart Attack" başlığını atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğine dair yalanı dolaşıma soktu.
Yalan haberi güçlü zemine oturtmak isteyen BNN, Cumhurbaşkanlığı'nı kaynak göstererek skandalda zirve yaptı, "Erdoğan'ın durumu kritik, hastaneye kaldırıldı" satırlarını yazdı.