Alman'ı Rus'u Çinlisi ABD'lisi topu birden harekete geçti! Küresel dezenformasyonun deşifresi: Seçim ağzı Başkan Erdoğan hedefte





FETÖ'CÜLERİN YAKIN DOSTU DURUR MU!

Kanada, Alman, Rus, Çin medyasının ön ayak olarak yaydığı 'Erdoğan kalp krizi geçirdi' iftirasına müdahil olan bir isim vardı ki tüm dikkatleri üzerine topladı.

O isim ABD'deki derin yapılarla iltisakı bulunan, Dış İlişkiler Konseyi üyesi, Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Steven Cook...



Cook, "Erdoğan'ın sağlığı bir süredir gündemde" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunarak seçim ağzı algı operasyonu yapmak istedi.



George HW Bush, Hilary Clinton örneklerini sıralayıp "Onların durumu iyiydi Erdoğan'ın durumu kötü" imasında bulunan Steven Cook, 7'li koalisyona destek vermesiyle de biliniyor.