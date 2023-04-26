Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ücretsiz mi? ANKARA-SİVAS TREN HATTI bedava mı? Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! O tarihe kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki il arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için yeni bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi. İşte detaylar...