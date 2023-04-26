Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ücretsiz mi? ANKARA-SİVAS TREN HATTI bedava mı? Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! O tarihe kadar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki il arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için yeni bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi. İşte detaylar...
ANKARA SİVASI HIZLI TRENİ ÜCRETSİZ!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi.
ANKARA SİVAS HIZLI TRENLE NE KADAR SÜRÜYOR?
Hızlı tren hattının açılmasıyla normalde 6-7 saat süren Ankara -Sivas arası mesafe 2 saate düşecek.
Saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen YHT hattı ile Ankara Yozgat arası da 1 saate inecek.