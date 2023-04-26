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    • 26.04.2023 17:51
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    Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ücretsiz mi? ANKARA-SİVAS TREN HATTI bedava mı? Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! O tarihe kadar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki il arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için yeni bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ücretsiz mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki il arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için yeni bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi. İşte detaylar...

    ANKARA SİVASI HIZLI TRENİ ÜCRETSİZ!

    Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi.

    ANKARA SİVAS HIZLI TRENLE NE KADAR SÜRÜYOR?

    Hızlı tren hattının açılmasıyla normalde 6-7 saat süren Ankara -Sivas arası mesafe 2 saate düşecek.

    Saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen YHT hattı ile Ankara Yozgat arası da 1 saate inecek.

        YHT ANKARA SİVAS HIZLI TRENİ HANGİ ŞEHİR VE İSTASYONLARDAN GEÇİYOR?

        Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde

        Elmadağ,
        Kırıkkale,
        Yerköy,
        Yozgat,
        Sorgun,
        Akdağmadeni,
        Yıldızeli ve
        Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak.
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        Haberler Güncel Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ücretsiz mi? ANKARA-SİVAS TREN HATTI bedava mı? Başkan Erdoğan'dan yeni müjde! O tarihe kadar...
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