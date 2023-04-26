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    • 26.04.2023 11:41
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    • 26.04.2023 12:15
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    Başkan Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Programlarına Fuat Oktay iştirak edecek"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bugünkü programlara katılamayacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Programlara Fuat Oktay iştirak edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN MESAİ AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

    Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

    "YOĞUN TEMPO NEDENİYLE MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM"
    Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yaşanan aksaklık nedeniyle açıklamalarda bulunmuştu.

    Başkan Erdoğan yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.


    "YOĞUN TEMPO NEDENİYLE YORULMUŞ OLABİLİR"
    Başkan Erdoğan seçim startı verildiğinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gittiği illerde 2-3 program sığdırıyordu.




    BU TEMPO YÜREK İSTER YÜREK
    Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir haftalık zaman dilimi içerisindeki yoğun tempoyla geçen çalışmalarını sizler için derledik.

    17 Nisan Pazartesi: İstanbul Finans Merkezi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyük Üsküdar İftarı, Nev Mekan'da gençlerle buluşma

    18 Nisan Salı: Afyonkarahisar mitingi, Eskişehir'de yeni eserlerin açılışı, gençlerle iftar, TRT ortak yayını

    19 Nisan Çarşamba: Denizli mitingi, vatandaşlarla iftar




        20 Nisan Perşembe: Topkapı Sarayı restorasyonu ile tamamlanan birimlerin açılışı, Karadeniz gazını devreye alma töreni

        21 Nisan Cuma: Restorasyonu tamamlanan Sultan Ahmet Camii'nin açılışı, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Teslim ve Temel Atma Töreni

        22 Nisan Cumartesi: Gaziantep Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslimi, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşma

        23 Nisan Pazar: Depremzede çocuklarla buluşma, TCG Anadolu gemisini uğurlama töreni, Sakarya Akyazı Spor Kompleksi açılışı, Yeni Altay Tankının TSK'ya teslimi

        24 Nisan Pazartesi: SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni (Gemlik,Bursa) / Manisa Mitingi

        25 Nisan Salı: Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıldönümü Programı -3500 Engelli Öğretmen Ataması (MEB Şura Salonu) -Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni (Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi) - Gençlik İçin Hemen Şimdi" Programı (ATO Congresium)

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        Ankara-Sivas YHT açılıyor!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Programlarına Fuat Oktay iştirak edecek"
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