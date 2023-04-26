Başkan Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Programlarına Fuat Oktay iştirak edecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN MESAİ AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

"YOĞUN TEMPO NEDENİYLE MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM"

Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yaşanan aksaklık nedeniyle açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.