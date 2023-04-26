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    • 26.04.2023 19:57
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ünlü futbolcular depremzede çocuklarla maç yapacak!

    İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk aralarında Bakan Murat Kurum’un da bulunduğu ünlü futbolcularla sahaya çıkacak. TFF Riva Tesislerinde oynanacak olan maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Kurum depremzede çocuklarla sahaya çıkıyor

    Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim'un gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

    ÖZEL MAÇI ÜNLÜ HAKEM CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
    Bakan Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel maç 27 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de TFF Riva Tesislerinde oynanacak. Özel maçı ünlü hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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    Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ünlü futbolcular depremzede çocuklarla maç yapacak!
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