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    Yok böyle tempo! Başkan Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı, Bay Bay Kemal ise bakakaldı

    Başkan Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı. Sadece bu ay, TOGG’u yola çıkardı. TCG Anadolu’yu denize saldı. İMECE’yi uzaya fırlattı. Karadeniz Gazı’nı açtı. Hastane, metro, park, tank yaptırdı. Kemal bey bakakaldı!

    Yok böyle tempo

    Erdoğan, bu vatan için tarihi hizmetler yaptı. İlk otomobil, ilk uçak gemisi, ilk gaz, ilk yüksek çözünürlüklü uydu derken daha birçok başarıya imza attı. İstanbul Finans Merkezi'ni açtı. Kocaeli'ye hastane, megakentlere metrolar kazandırdı...

    Bunlarla da kalmadı, dün Gemlik Batarya Fabrikası'nın temelini attı. Ayrıca hızlı tren ve nükleer santral için geri sayıma başladı. Kılıçdaroğlu ise mutfaktan çıkamadı! Video çekmeyi marifet sandı! Hep aynı masalı anlattı: Yapılanları yıkacağız.



    TOGG ÖZEL KREDİ
    Erdoğan, "Kamu bankaları araç fiyatının yarısı kadar tutara, 36 ay vade ve 0.99 faiz oranı ile kredi verecek" dedi.



        BUNLAR AÇILANLAR
        3 NİSAN
        TOGG piyasaya sunuldu.
        10 NİSAN
        TCG Anadolu, teslim edildi.
        8 NİSAN
        Çam ve Sakura Metrosu açıldı.
        12 NİSAN
        Gar-Kızılay Metrosu hizmete girdi.
        15 NİSAN
        Kocaeli, Şehir Hastanesi'ne kavuştu.
        15 NİSAN
        Kocaeli, Şehir Hastanesi'ne kavuştu.
        17 NİSAN
        İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı yapıldı.
        18 NİSAN
        Nadir Toprak Elementi Tesisi, hizmete başladı
        20 NİSAN
        Karadeniz Gazı, karaya çıktı.
        23 NİSAN
        Yerli tank Altay, TSK'ya katıldı.


        BUNLAR AÇILACAKLAR
        26 NİSAN
        Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate indirecek Hızlı Tren Hattı açılacak.
        27 NİSAN
        Türkiye, ilk kez nükleer enerji üretecek Akkuyu Güç Santrali'ne kavuşacak
        29 NİSAN
        Avrupa'nın en büyük sağlık tesisi İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlayacak.
        1 MAYIS
        Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 projelerinde gelinen son nokta açıklanacak.
        3 MAYIS
        Trabzon'u Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli hizmete sunulacak.

        ESNAF ÖTV ÖDEMEYECEK
        Erdoğan, dün de bol bol müjde verdi: Taksi, dolmuş ve minibüsünü yenileyenden ÖTV alınmayacak. Evinde üretip internetten satanlar, vergiden muaf olacak. Pazarcıya vergi istisnası hakkı tanınacak.

        TOGG GÜZEL HABER
        Başkan Tayyip Erdoğan, Gemlik'te TOGG için batarya üretecek olan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde vatandaşlara seslendi Esnafa müjde verdi:
        - TOGG sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir.
        -Daha önce esnafımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evde imal ettiği ürünleri internetten satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz.
        - BASİT usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnaflarımızı da vergi istisnası uygulamasına dahil ediyoruz.
        - Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği yapanlar, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
        - 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun?
        - Geleceğinizi bu 7'li masaya emanet eder misiniz? Bakkala ekmek almaya bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine emanet eder misiniz? Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler.

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        Yok böyle tempo
        Haberler Güncel Yok böyle tempo! Başkan Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı, Bay Bay Kemal ise bakakaldı
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