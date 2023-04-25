Yok böyle tempo! Başkan Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı, Bay Bay Kemal ise bakakaldı

Erdoğan, bu vatan için tarihi hizmetler yaptı. İlk otomobil, ilk uçak gemisi, ilk gaz, ilk yüksek çözünürlüklü uydu derken daha birçok başarıya imza attı. İstanbul Finans Merkezi'ni açtı. Kocaeli'ye hastane, megakentlere metrolar kazandırdı...
Bunlarla da kalmadı, dün Gemlik Batarya Fabrikası'nın temelini attı. Ayrıca hızlı tren ve nükleer santral için geri sayıma başladı. Kılıçdaroğlu ise mutfaktan çıkamadı! Video çekmeyi marifet sandı! Hep aynı masalı anlattı: Yapılanları yıkacağız.
TOGG ÖZEL KREDİ
Erdoğan, "Kamu bankaları araç fiyatının yarısı kadar tutara, 36 ay vade ve 0.99 faiz oranı ile kredi verecek" dedi.