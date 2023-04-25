Yok böyle tempo! Başkan Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı, Bay Bay Kemal ise bakakaldı

TOGG GÜZEL HABER

Başkan Tayyip Erdoğan, Gemlik'te TOGG için batarya üretecek olan SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde vatandaşlara seslendi Esnafa müjde verdi:

- TOGG sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir.

-Daha önce esnafımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evde imal ettiği ürünleri internetten satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz.

- BASİT usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnaflarımızı da vergi istisnası uygulamasına dahil ediyoruz.

- Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği yapanlar, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

- 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun?

- Geleceğinizi bu 7'li masaya emanet eder misiniz? Bakkala ekmek almaya bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine emanet eder misiniz? Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler.

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