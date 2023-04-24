SON DAKİKA: ÖTV DÜZENLEMESİ | Başkan Erdoğan'ın ÖTV müjdesi sonrası en çok bu araştırılıyor! ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak?
Son dakika ÖTV düzenlemesi... Başkan Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan TESK Başkanı Palandöken, "Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Peki ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detayları açıkladı.
24.04.2023 15:57 - Son Güncelleme: 24.04.2023 16:13
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi konuştu. Erdoğan merakla beklenen ÖTV müjdesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi hangi araçları kapsayacak? İşte detaylar...
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
* Midibüs,
* Otobüs,
* Çekici işletmeciliği,
* Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.