Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 26.04.2023 01:00
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    • 26.04.2023 01:53
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    Başkan Erdoğan'ın miting ve açılış programlarında bir erteleme yok! AK Parti'den açıklama: Sağlık durumu gayet iyi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı yayında yaşanan ufak aksaklık sonrası midesini üşüttüğünü belirterek "Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı. Gelişme üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı. Çelik, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz…" dedi. Öte yandan A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, Erdoğan'ın bugünkü miting ve açılış programlarında da bir erteleme olmayacağını aktardı. Bu kapsamda Takvim.com.tr, Başkan Erdoğan'ın memlekete değer katmak adına son 9 günde yürüttüğü çalışmaları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında yaşanan aksaklık nedeniyle canlı yayında açıklamada bulundu.

    "YOĞUN TEMPO NEDENİYLE MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM"
    Başkan Erdoğan yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü ifade ederken "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin A Haber Muhabiri Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı.

    "UFAK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ"
    Oldukça yoğun bir gün geçirdi Başkan Erdoğan. Canlı yayın biraz geç başlayınca bir aksaklık var mı var diye düşünülmüş ve bir gecikme yaşandığı tahmin edilmişti.

    Program başladıktan kısa bir süre canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ufak bir rahatsızlık geçirdi. Bunun ardından yayına bir süre ara verildi. Bu esnada biz de tüm kaynaklarımıza sorduk. Kendisi canlı yayına dönerek üşüttüğünü ve ufak bir rahatsızlık geçirdiğini söyledi.

    "SAĞLIK DURUMU İYİ"
    Şu an yetkililer sakıncalı bir durumun olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Erdoğan'ın yarın da yoğun bir programı var. Yüksek Hızlı Tren açılışı gerçekleşecek.



    "PROGRAMLARINDA İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL"
    Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programların iptal olmadığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkün.

    Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var. Bu program da şu an için ertelenmedi.

    "YOĞUN TEMPO NEDENİYLE YORULMUŞ OLABİLİR"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startı verildiğinden beri çok yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gittiği illerde 2-3 program sığdırıyordu. Dolayısıyla yorulmuş olabilir.




        BU TEMPO YÜREK İSTER YÜREK
        Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir haftalık zaman dilimi içerisindeki yoğun tempoyla geçen çalışmalarını sizler için derledik.

        17 Nisan Pazartesi: İstanbul Finans Merkezi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyük Üsküdar İftarı, Nev Mekan'da gençlerle buluşma

        18 Nisan Salı: Afyonkarahisar mitingi, Eskişehir'de yeni eserlerin açılışı, gençlerle iftar, TRT ortak yayını

        19 Nisan Çarşamba: Denizli mitingi, vatandaşlarla iftar




        20 Nisan Perşembe: Topkapı Sarayı restorasyonu ile tamamlanan birimlerin açılışı, Karadeniz gazını devreye alma töreni

        21 Nisan Cuma: Restorasyonu tamamlanan Sultan Ahmet Camii'nin açılışı, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Teslim ve Temel Atma Töreni

        22 Nisan Cumartesi: Gaziantep Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslimi, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşma

        23 Nisan Pazar: Depremzede çocuklarla buluşma, TCG Anadolu gemisini uğurlama töreni, Sakarya Akyazı Spor Kompleksi açılışı, Yeni Altay Tankının TSK'ya teslimi

        24 Nisan Pazartesi: SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni (Gemlik,Bursa) / Manisa Mitingi

        25 Nisan Salı: Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıldönümü Programı -3500 Engelli Öğretmen Ataması (MEB Şura Salonu) -Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni (Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi) - Gençlik İçin Hemen Şimdi" Programı (ATO Congresium)
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        Başkan Erdoğan’a destek ve dua mesajları
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın miting ve açılış programlarında bir erteleme yok! AK Parti'den açıklama: Sağlık durumu gayet iyi
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