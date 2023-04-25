Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar







Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçen kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden altık.



Gençler bu öyle bir davaki isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız ben size inanıyorum.

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