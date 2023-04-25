Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2023 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2023 18:22
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı biz başlatıyoruz. Onu yükseltecek olanlar sizlersiniz" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    AHaber CANLI YAYIN



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Bugün de tüm tecrübemizi sizler için seferber ediyoruz. Unutmayın, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz.




    Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçen kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden altık.

    Gençler bu öyle bir davaki isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız ben size inanıyorum.

    Detaylar geliyor...



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar
        loading
        SON DAKİKA