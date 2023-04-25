Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Bugün de tüm tecrübemizi sizler için seferber ediyoruz. Unutmayın, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz.
Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçen kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden altık.
Gençler bu öyle bir davaki isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız ben size inanıyorum.
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