



Ekrem İmamoğlu mitinge katılım sağlayanlar için "Çok güzel bir karşılama bu. Çok güzel bir buluşma. Benim Yalovalı hemşehrilerim beni karşıladı ya dünyanın en mutlu insanı oldum şu anda. Gelirken denizin ortasında ben bu kalabalığı görseydim yüze yüze gelirdim" ifadelerini kullandı.