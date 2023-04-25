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    • 25.04.2023 21:49
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da umduğunu bulamadı: 60 otobüs kaldırdılar yine dolduramadılar

    İstanbul'u kaderine terk edip, cumhurbaşkanlığı yardımcısı adaylığı içib kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu miting için Yalova'ya gitti. Miting alanını doldurmak için İstanbul'dan 60 otobüs kaldıran İmamoğlu yine de umduğunu bulamadı. Mitinge yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    60 otobüs kaldırdılar yine dolduramadılar!

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor. Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.



    EKREM İMAMOĞLU YALOVA'YA GİTTİ
    İstanbul'u hizmet fakirliğine mahkum eden ve belediye başkanlığı görevini bir kenara koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu miting yapmak için Yalova'ya gitti.

    İMAMOĞLU YALOVA'DA UMDUĞUNU BULAMADI I VİDEO İZLE



    Ekrem İmamoğlu mitinge katılım sağlayanlar için "Çok güzel bir karşılama bu. Çok güzel bir buluşma. Benim Yalovalı hemşehrilerim beni karşıladı ya dünyanın en mutlu insanı oldum şu anda. Gelirken denizin ortasında ben bu kalabalığı görseydim yüze yüze gelirdim" ifadelerini kullandı.



        60 OTOBÜS GETİRDİLER YİNE DOLDURAMADILAR
        Katılım sağlayanlar için "Bu kalabalığı görseydim denize atlar yüze yüze gelirdim" diyen Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yaklaşık 4 bin kişinin katılım sağladığı ve 60 otobüsün İstanbul'dan kaldırıldığı ortaya çıktı.

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        7’lide umutlar rafa kalktı!
        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da umduğunu bulamadı: 60 otobüs kaldırdılar yine dolduramadılar
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