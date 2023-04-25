14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor. Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.
EKREM İMAMOĞLU YALOVA'YA GİTTİ
İstanbul'u hizmet fakirliğine mahkum eden ve belediye başkanlığı görevini bir kenara koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu miting yapmak için Yalova'ya gitti.
İMAMOĞLU YALOVA'DA UMDUĞUNU BULAMADI I VİDEO İZLE
Ekrem İmamoğlu mitinge katılım sağlayanlar için "Çok güzel bir karşılama bu. Çok güzel bir buluşma. Benim Yalovalı hemşehrilerim beni karşıladı ya dünyanın en mutlu insanı oldum şu anda. Gelirken denizin ortasında ben bu kalabalığı görseydim yüze yüze gelirdim" ifadelerini kullandı.